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Военное обозрение

В США подчеркнули необходимость ускоренного развития программы по созданию истребителя шестого поколения

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Источник изображения: topwar.ru

В законопроекте в области оборонной политики на 2024 год были учтены меры, направленные на внедрение различного рода технологий, связанных с развитием программы по созданию истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), сообщает Defense News. Стоит отметить, что данный проект ВВС США разрабатывается совместно с ВМС и рядом американских авиастроительных компаний.

Так, в соответствии с Законом о разрешении на национальную оборону на 2024 финансовый год ВМС совместно с Военно-воздушными силами предоставят свою ежегодную бюджетную заявку. Параллельно с этим, будет вестись работа и по созданию совместного боевого самолёта в рамках программы США для беспилотных боевых летательных аппаратов (БПЛА).

Также в задачи американского военно-воздушного ведомства будет входить и работа над созданием передового двигателя, наряду с самолётом-заправщиком нового поколения. Всё это позволит увеличить дальность полёта данного истребителя особенно для ведения воздушного боя в труднодоступных местностях. Как отметил председатель подкомитета Палаты представителей по вооружённым силам по тактической авиации и сухопутным войскам республиканец Роб Уиттман в интервью изданию, он выражает надежду на своевременное внедрение технологий в этом направлении. По его словам, это поможет в будущем избежать проблем с другими комплектующими.

На вопрос корреспондента о расхождениях в совместной работе ВВС и ВМС США над проектом NGAD Уиттман ответил, что морскому ведомству следует ставить более высокие приоритеты, а не ограничиваться лишь разработкой палубных истребителей. В качестве примера он привёл ситуацию с размещением американским морским ведомством в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) самолётов-заправщиков, наряду с истребителями F-35C, которое, таким образом, рассчитывало на снижение угроз, исходящих извне за счёт увеличения их (боевых самолётов) дальности полёта. Однако, приходит к выводу чиновник, данная затея оказалась неэффективной, поскольку эти воздушные суда в любом случае находились в зоне риска. По этой причине, резюмирует чиновник, именно морские службы больше всех нуждаются в истребителе шестого поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35C
Проекты
БПЛА
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