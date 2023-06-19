Россия определилась с обликом перспективной орбитальной станции - Борисов

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Россия определилась с обликом перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Облик (Российской орбитальной) станции определен", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Россия накопила громадные компетенции в области пилотируемой космонавтики и закрывать это направление - безхозяйственно и антигосударственно. Потому особое внимание мы уделяем научному наполнению и эффективности проведения будущих экспериментов российской орбитальной станции", - сказал он.

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС.

Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

12 апреля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что эскизный проект РОС будет готов летом 2023 года.