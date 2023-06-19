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ТАСС

Орбан заявил, что НАТО проявляет осторожность в отношении конфликта на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Bertrand Guay/ AP

Премьер-министр Венгрии отметил, что военная ситуация на Украине становится все более серьезной, "в ней появляется много непредсказуемых элементов"

БУДАПЕШТ, 16 июня. /ТАСС/. НАТО продолжает проявлять осторожность в отношении конфликта на Украине, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией, но сам конфликт становится все более опасным. Такую оценку действиям Североатлантического альянса дал в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступивший в программе радиостанции Kossuth.

"НАТО до сих пор проявляла осторожность, и позиция альянса совпадает с позицией венгерской дипломатии", - сказал глава правительства. Он напомнил, что НАТО решила "не принимать участия в военном конфликте [как альянс], не отправлять оружие на Украину и не планировать никаких военных действий". "То, что происходит, - поставки оружия, передача информации, военная поддержка украинцев - все это решения, принятые в рамках компетенции государств-членов", - пояснил Орбан. Ранее он неоднократно подчеркивал, что считает главным не допустить прямого столкновения НАТО с Россией из-за украинских событий.

В то же время Орбан отметил, что "военная ситуация [на Украине] становится все более серьезной, в ней появляется много непредсказуемых элементов". В связи с этим правительство Венгрии вынуждено принимать дополнительные меры в целях обеспечения национальной безопасности, отметил премьер. Неделю назад он провел заседание Совета обороны, на котором руководителям силовых ведомств были даны поручения. "Все, что можно было сделать для безопасности страны, мы сделали", - заверил Орбан. 

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Венгрия
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