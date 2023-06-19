Контрольно-ревизионное агентство Австралии выявило удорожание и отставание от графика программы строительства фрегатов «Хантер»

Источник изображения: topwar.ru

Ситуация сложилась, как в старой русской поговорке: "Танцевали - веселились, посчитали - прослезились". Контрольно-ревизионное агентство Австралии, ANAO, сообщает, что программа строительства фрегатов типа "Хантер" не только продолжает отставать от графика, но и становится дороже. Интересно, чем это агентство занималось раньше?

Согласно выводам ANAO, дополнительные расходы программы связаны с "незрелостью проекта", предложенного BAE Systems. Фрегаты Тип 26 не соответствуют ряду критериев, запрошенных ВМС Австралии, из-за чего конструкторы сейчас заняты доработкой дизайна и оснащения будущих кораблей. По оценке экспертов, для соответствия ключевым требованиям австралийского флота водоизмещение фрегатов Тип 26 необходимо увеличить с 8000 до 10000 тонн, что чревато как значительным ростом стоимости постройки, так и снижением ряда характеристик кораблей.

Если раньше прогнозируемая стоимость поставки девяти фрегатов составляла 35 млрд австралийских долларов (21,6 млрд евро), то сейчас расходы оцениваются на 10 млрд австралийских долларов больше. В связи с этим в правительстве страны рассматривают даже вариант с сокращением числа кораблей.

Но самым шокирующим выводом ANAO стало то, что победивший в 2018 году в тендере проект BAE Systems изначально уступал конкурентам - фрегатам типа FREMM итальянской Fincantieri и фрегатам класса F-100 испанской Navantia, которые более соответствовали требованиям ВМС Австралии. Фактически победу в конкурсе британской фирме обеспечило то, что в принятии данного решения не участвовали представители национального флота, вместо которых это сделали члены правительства. То есть, имело место либо коррупционная составляющая, либо Лондонское лобби "надавило" на кого-то в Канберре.

К выполнению сроков программы, возникает тоже множество вопросов. Изначально, первый фрегат класса "Хантер" планировали ввести в строй в 2027 году, но осенью 2022 года, глава военного ведомства, Австралии Ричард Марлз констатировал, что из-за доработок проекта, это произойдет только в начале 2031 года. Впрочем, согласно заключению ANAO, сдачу головного корабля сдвинут еще на 18 месяцев - на середину 2032 года.

Отметим, что осенью 2022 года, испанская Navantia предложила Канберре приобрести дополнительные эсминцы класса "Хобарт" (в период с 2017 по 2020 годы компания поставила австралийскому флоту три таких корабля). Поскольку технология производства уже отработана, Navantia готова построить еще три эсминца до конца 2020-х годов, что могло бы решить проблемы Канберры с поддержанием на должном уровне боеготовности военно-морских сил, пока задерживается производство фрегатов типа "Хантер".

Стоит добавить к вышесказанному, что ситуация с ПЛ типа "Коллинз" тоже печальная. Реально, условно боеспособной считается только одна лодка из шести, а поставки АПЛ в рамках договора AUKUS, это дело весьма отдаленного будущего. Можно констатировать, что к серьезному ухудшению военно-политической ситуации в АТР ВМС Австралии подходит в плачевном состоянии.