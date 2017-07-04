Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26

05.07.2017 Военный паритет 163 0
0
Понравилась новость?
 0
Концепт фрегата Тип 26 (Type 26 Global Combat Ship)
Концепт фрегата Тип 26 (Type 26 Global Combat Ship)
Источник: ист. BAE Systems

Если Австралия выберет фрегат Тип 26 (Type 26 Global Combat Ship), то может быть спокойна за успешное развитие этой программы, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (3 июля).

Такое заявление сделал исполнительный директор компании BAE Systems Australia Глинн Филипс (Glynn Phillips) изданию Defence Connect. "Это будет поворотным пунктом развития программы фрегата Тип 26. В ближайшие недели начнется строительство головного корабля для британского флота, это будет самая эффективная противолодочная платформа в мире. Это означает, что королевский австралийский флот также может получить по программе SEA 5000 – the Global Combat Ship-Australia эти новейшие боевые корабли с технологиями на самом переднем крае их развития", заявил он.

Ранее компания приветствовала запрос Австралии на участие в конкурсе на строительство новых боевых надводных кораблей такого класса и предложила Тип 26. "БАЕ Системс" является одним из трех участников австралийского тендера - другими претендентами выступили итальянская Fincantieri (FREMM) и Navantia (переработанный проект F-100).

Командующий британскими морскими силами (UK Maritime Forces) контр-адмирал Алекс Бертон (Alex Burton) заявил, что правительство Великобритании взяло на себя обязательство финансировать строительство 8 кораблей и они станут основой противолодочной обороны британского королевского флота. Но этот фрегат не только противолодочный, он может оснащаться другим мощным вооружением, например, КР типа Tomahawk и артустановкой калибра 5 дюймов (127 мм), отметил адмирал. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что программа Тип 26 станет возможностью еще больше укрепить и без того близкие оборонные связи с Австралией.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Италия
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
BAE Systems
Fincantieri
Navantia
Минoбороны РФ
Проекты
DCNS FREMM

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 10:10
  • 21
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 05.07 10:07
  • 2
"Сармат" ждет своего часа
  • 05.07 10:07
  • 4
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 05.07 10:03
  • 2
Россия приняла меры защиты во время пуска ракеты КНДР, заявил Клинцевич
  • 05.07 09:57
  • 7
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 05.07 09:38
  • 8
Эрдоган анонсировал постройку Турцией авианосца
  • 05.07 09:04
  • 16
Преемники малых ракетных кораблей типа "Буян-М" станут более мореходными
  • 05.07 08:38
  • 33
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 05.07 08:32
  • 71
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 05.07 08:25
  • 1
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 05.07 07:49
  • 2
Россия создаст завод по сборке Т-90С в Египте
  • 05.07 06:51
  • 18
В Набережных Челнах показали новые тягачи для стратегических и зенитных ракет
  • 05.07 04:40
  • 288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.07 03:56
  • 4
52% - старые и новые F-35
  • 05.07 03:49
  • 1
Россия продала танки Т-90С в Ирак и Вьетнам
другие обсуждаемые темы