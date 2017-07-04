Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26



Концепт фрегата Тип 26 (Type 26 Global Combat Ship)

Источник: ист. BAE Systems Концепт фрегата Тип 26 (Type 26 Global Combat Ship)Источник: ист. BAE Systems

Если Австралия выберет фрегат Тип 26 (Type 26 Global Combat Ship), то может быть спокойна за успешное развитие этой программы, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (3 июля).

Такое заявление сделал исполнительный директор компании BAE Systems Australia Глинн Филипс (Glynn Phillips) изданию Defence Connect. "Это будет поворотным пунктом развития программы фрегата Тип 26. В ближайшие недели начнется строительство головного корабля для британского флота, это будет самая эффективная противолодочная платформа в мире. Это означает, что королевский австралийский флот также может получить по программе SEA 5000 – the Global Combat Ship-Australia эти новейшие боевые корабли с технологиями на самом переднем крае их развития", заявил он.

Ранее компания приветствовала запрос Австралии на участие в конкурсе на строительство новых боевых надводных кораблей такого класса и предложила Тип 26. "БАЕ Системс" является одним из трех участников австралийского тендера - другими претендентами выступили итальянская Fincantieri (FREMM) и Navantia (переработанный проект F-100).

Командующий британскими морскими силами (UK Maritime Forces) контр-адмирал Алекс Бертон (Alex Burton) заявил, что правительство Великобритании взяло на себя обязательство финансировать строительство 8 кораблей и они станут основой противолодочной обороны британского королевского флота. Но этот фрегат не только противолодочный, он может оснащаться другим мощным вооружением, например, КР типа Tomahawk и артустановкой калибра 5 дюймов (127 мм), отметил адмирал. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что программа Тип 26 станет возможностью еще больше укрепить и без того близкие оборонные связи с Австралией.