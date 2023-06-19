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Военное обозрение

Российская РСЗО «Смерч» станет высокоточной системой, получив на вооружение новые управляемые снаряды

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Источник изображения: topwar.ru

Российская реактивная система залпового огня "Смерч", активно применяемая в зоне спецоперации, получит на вооружение управляемые боеприпасы. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Базовая версия РСЗО "Смерч", разработанная еще в Советском Союзе, на сегодняшний день не имеет управляемых снарядов, в отличие от РСЗО "Торнадо-С", созданной на базе "Смерча". В арсенал старой РСЗО входят только стандартные неуправляемые боеприпасы с дальностью поражения в 90 км. Поскольку систему снимать с вооружения никто снимать не собирается, для нее были разработаны управляемые снаряды. Испытания новинки будут проведены в зоне СВО в ближайшее время.

На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО "Смерч". В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции

- приводит РИА Новости слова источника.

Новый боеприпас будет оснащаться инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией. С получением управляемых боеприпасов РСЗО "Смерч" становится высокоточной системой, такой же как российская РСЗО "Торнадо-С" и американская РСЗО HIMARS.

"Смерч" — российская дальнобойная реактивная система залпового огня калибра 300 мм, предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений артиллерии, тактических ракет, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. На вооружение поступила еще в 1987 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9А52-2 Смерч
HIMARS
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