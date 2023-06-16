Израиль ведёт переговоры с двумя европейскими странами о поставках снятых с вооружения танков Меркава Мк.2 и Меркава Мк.3

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Израильские ОБТ Меркава появятся на вооружении армий стран Европы, Тель-Авив ведет переговоры с двумя европейскими странами о поставке танков. Об этом пишет израильская пресса со ссылкой на директора отдела оборонного экспорта Министерства обороны Израиля Яира Колеса.

Израиль поставит более 200 танков Меркава МК.2 и Меркава Мк.3 в две европейские страны, одна из которых является "континентальной". Речь идет о технике, которая уже снята с вооружения после поступления новых модификаций Меркавы. Все танки, предназначенные для потенциальной сделки, ранее находились на складах, но после начала специальной военной операции российской армии на Украине, их снова испытали и признали достаточно годными для продажи. В Тель-Авиве еще в прошлом году спрогнозировали возникший спрос на танки в Европе на фоне войны на Украине.

В Минобороны Израиля не называют две страны, которые планируют закупить танки Меркава, но это не Украина. Как заявил Яир Колес, Минобороны Израиля категорически против поставок оружия на Украину, несмотря на неоднократные просьбы Зеленского и давление США.

Как уточнили в военном ведомстве Израиля, для потенциальной продажи танков МеркаваМк.2 и Меркава Мк.3 требуется разрешение Вашингтона, поскольку часть деталей в них американского производства.

(...) сделка находится на грани окончательного подписания и, как ожидается, будет завершена в течение трёх месяцев

- пишет пресса со ссылкой на заявления неназванных чиновников.