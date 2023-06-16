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На Украине начинается расследование по факту применения членами ДРГ, проникшими на территорию Белгородской области 22 мая, бельгийского оружия. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Алексей Резников на встрече со своей бельгийской коллегой в рамках министерского заседания НАТО в Брюсселе, сообщает Belga.

Напомним, что после вышеупомянутых майских событий газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорится, что украинская ДРГ в ходе проникновения на российскую территорию использовала западное вооружение, включая бельгийское. В ответ Людивин Дедондер потребовала от своего украинского коллеги провести соответствующее расследование. Ответ Резников должен был дать до 15 июня.

Стоит отметить, что данная ситуация, не будь она создана киевскими прокси Вашингтона, могла бы обернуться серьезным скандалом. Ведь одним из главных условий, которое выдвигал Запад, передавая свои образцы оружия ВСУ – это запрет на применение его на территории России (на четыре новых региона РФ и Крым это не распространяется).

При этом нет никаких сомнений, что киевским властям все это сойдет с рук. В крайнем случае, «козлами отпущения» могут сделать тех же боевиков из РДК (запрещенная в России террористическая организация), заявив, что они вторглись на территорию РФ, преследуя собственные цели и не уведомив об этом командование ВСУ.

Впрочем, на то, что данная ситуация не закончится для властей Украины ничем серьезным, красноречиво указывает заявление все той же главы Минобороны Бельгии Дедондер. Чиновница отметила, что будет ждать от своего украинского коллеги расследования по факту произошедшего, добавив, что королевство не прекратит оказывать поддержку ВСУ.