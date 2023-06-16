Войти
Военное обозрение

Глава Минобороны Украины уведомил власти Бельгии о начале расследования применения бельгийского оружия на территории РФ

216
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На Украине начинается расследование по факту применения членами ДРГ, проникшими на территорию Белгородской области 22 мая, бельгийского оружия. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Алексей Резников на встрече со своей бельгийской коллегой в рамках министерского заседания НАТО в Брюсселе, сообщает Belga.

Напомним, что после вышеупомянутых майских событий газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорится, что украинская ДРГ в ходе проникновения на российскую территорию использовала западное вооружение, включая бельгийское. В ответ Людивин Дедондер потребовала от своего украинского коллеги провести соответствующее расследование. Ответ Резников должен был дать до 15 июня.

Стоит отметить, что данная ситуация, не будь она создана киевскими прокси Вашингтона, могла бы обернуться серьезным скандалом. Ведь одним из главных условий, которое выдвигал Запад, передавая свои образцы оружия ВСУ – это запрет на применение его на территории России (на четыре новых региона РФ и Крым это не распространяется).

При этом нет никаких сомнений, что киевским властям все это сойдет с рук. В крайнем случае, «козлами отпущения» могут сделать тех же боевиков из РДК (запрещенная в России террористическая организация), заявив, что они вторглись на территорию РФ, преследуя собственные цели и не уведомив об этом командование ВСУ.

Впрочем, на то, что данная ситуация не закончится для властей Украины ничем серьезным, красноречиво указывает заявление все той же главы Минобороны Бельгии Дедондер. Чиновница отметила, что будет ждать от своего украинского коллеги расследования по факту произошедшего, добавив, что королевство не прекратит оказывать поддержку ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
26.01.2023
"Поддержать Украину, не допустить войны России и НАТО". Германия решилась на поставку Leopard
04.11.2022
Польша отказывается от французского атома. "Это очередной щелчок по носу"
14.01.2020
Washington Post (США): Украина знала, что самолет рейса 752 был сбит, но вела себя осторожно. Она не хотела обострять отношения с Ираном
14.11.2019
Business Insider (США): на фоне напряженности в отношениях с Россией НАТО хочет усилить свои позиции в морях вокруг Европы
06.09.2017
Раскол «зонтиком»
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии