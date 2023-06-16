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ТАСС

Пентагон считает, что тыловая поддержка может определить исход боев на Украине

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Министерство обороны США подчеркнуло, что "борьба Украины - это не какой-то легкий рывок к финишной черте"

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США полагает, что исход нынешних боевых действий на Украине может определить тыловая поддержка.

"Это будет, как мы ожидаем, оставаться ожесточенной битвой. И я считаю, что, вероятно, в конце концов преимущество окажется за той стороной, у которой будут обстоять дела лучше с тыловым обеспечением", - заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин, комментируя на пресс-конференции в Брюсселе ход контрнаступления Украины.

Шеф Пентагона ответил на вопросы журналистов по итогам очередного заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

"Конечно, мы (западные государства - прим. ТАСС) обеспечили украинским силам важную подготовку и впечатляющие вооружения. Однако война изменчива, динамична и непредсказуема. Борьба Украины - это не какой-то легкий рывок к финишной черте. И наш сигнал остается ясным: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Остин. Он признал, что ВСУ понесли потери в ходе начатого наступления, отказавшись уточнять их масштабы. "Тем не менее, откровенно говоря, у украинцев все еще остается много боевой мощи", - убежден шеф Пентагона.

Со своей стороны председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, принимавший участие в пресс-конференции вместе с Остином, выразил мнение, что оценивать ход контрнаступления рано. "Как объявил недавно президент [Украины Владимир] Зеленский, украинцы приступили к проведению наступательной операции, чтобы освободить свою страну. Они находятся на начальных этапах [этой операции]. И еще слишком рано делать какие-то односложные оценки", - утверждал военачальник. По его прогнозу, разворачивающиеся в настоящее время на Украине боевые действия, видимо, займут "значительное время" и будут иметь "высокую цену". 

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США
Украина
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