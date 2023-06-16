Bloomberg: Налетевшая на риф в 2021 году подлодка ВМС США будет отремонтирована не ранее 2026 года

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Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut получила повреждения в результате столкновения с подводным рифом в Южно-Китайском море 2 октября 2021 года. Ремонт носа и вертикального руля субмарины должен обойтись в довольно скромную для Пентагона сумму в 80 миллионов долларов. Однако работы по восстановлению уже несколько раз переносились, теперь их начало назначено на июль текущего года. По данным агентства Bloomberg, одна из трех наиболее современных подлодок ВМС вернется в строй не ранее 2026 года.

В данное время на техническом обслуживании находится 18 из 49 быстроходных подводных лодок американского флота, то есть больше трети. Постоянные переносы сроков спуска на воду проходящих регламентные и восстановительные работы субмарин связано с проблемами на четырех принадлежащих ВМС США верфях.

Задержка с ремонтом Connecticut демонстрирует отсутствие резервного потенциала для ремонта

— считает глава отдела по оценке боеготовности при Счетной палате США Дайан Морер.

Это при том, что сейчас Соединенные Штаты не ведут на море боевых действий. Соответственно, в случае военного конфликта проблемы с ремонтом субмарин значительно усугубятся, предупреждает Морер.

А ведь именно на военно-морские силы, в первую очередь подводные лодки, делает ставку Минобороны США на случай прямого вооруженного конфликта с Китаем за Тайвань или морские пути в Южно-Китайском море. И это при том, что КНР постоянно наращивает количество боевых кораблей своих ВМС, уже обойдя по паритету американский флот, пишет автор статьи в Bloomberg.

Проблемы со сроками проведения ремонтно-восстановительных и даже регламентных работ подлодок на верфях ВМС специалисты Счетной палаты отмечают не первый год. В последнем отчете контрольного ведомства отмечено, что с 2008-го по 2018 год ВМС США потеряли в целом 10 363 рабочих дня (больше чем 28 лет) «в результате задержек в прибытии и отбытии с верфей». В период с 2014-го по 2020 год подводные суда ВМС США находились на техобслуживании на 9563 дня дольше, чем ожидалось.

Еще весной 2021 года в очередном отчете Счетной палаты США было отмечено значительное снижение боеспособности американской армии. Главной причиной специалисты назвали участие вооруженных сил во множестве военных конфликтов за последние два десятилетия.

При этом, несмотря на продолжающие накапливаться внутренние проблемы, администрация Байдена продолжает тратить десятки миллиардов долларов оборонного бюджета теперь уже на поддержание Украины в военном противостоянии с Россией. Очевидно, что такая недальновидная стратегия Вашингтона только на руку Китаю, успешно проводящему модернизацию вооруженных сил и наращивание военного потенциала НОАК. Пекину нужно просто подождать, когда американский флот естественным образом превратится в «кладбище кораблей».