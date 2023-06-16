Войти
Военное обозрение

Bloomberg: Налетевшая на риф в 2021 году подлодка ВМС США будет отремонтирована не ранее 2026 года

184
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut получила повреждения в результате столкновения с подводным рифом в Южно-Китайском море 2 октября 2021 года. Ремонт носа и вертикального руля субмарины должен обойтись в довольно скромную для Пентагона сумму в 80 миллионов долларов. Однако работы по восстановлению уже несколько раз переносились, теперь их начало назначено на июль текущего года. По данным агентства Bloomberg, одна из трех наиболее современных подлодок ВМС вернется в строй не ранее 2026 года.

В данное время на техническом обслуживании находится 18 из 49 быстроходных подводных лодок американского флота, то есть больше трети. Постоянные переносы сроков спуска на воду проходящих регламентные и восстановительные работы субмарин связано с проблемами на четырех принадлежащих ВМС США верфях.

Задержка с ремонтом Connecticut демонстрирует отсутствие резервного потенциала для ремонта

— считает глава отдела по оценке боеготовности при Счетной палате США Дайан Морер.

Это при том, что сейчас Соединенные Штаты не ведут на море боевых действий. Соответственно, в случае военного конфликта проблемы с ремонтом субмарин значительно усугубятся, предупреждает Морер.

А ведь именно на военно-морские силы, в первую очередь подводные лодки, делает ставку Минобороны США на случай прямого вооруженного конфликта с Китаем за Тайвань или морские пути в Южно-Китайском море. И это при том, что КНР постоянно наращивает количество боевых кораблей своих ВМС, уже обойдя по паритету американский флот, пишет автор статьи в Bloomberg.

Проблемы со сроками проведения ремонтно-восстановительных и даже регламентных работ подлодок на верфях ВМС специалисты Счетной палаты отмечают не первый год. В последнем отчете контрольного ведомства отмечено, что с 2008-го по 2018 год ВМС США потеряли в целом 10 363 рабочих дня (больше чем 28 лет) «в результате задержек в прибытии и отбытии с верфей». В период с 2014-го по 2020 год подводные суда ВМС США находились на техобслуживании на 9563 дня дольше, чем ожидалось.

Еще весной 2021 года в очередном отчете Счетной палаты США было отмечено значительное снижение боеспособности американской армии. Главной причиной специалисты назвали участие вооруженных сил во множестве военных конфликтов за последние два десятилетия.

При этом, несмотря на продолжающие накапливаться внутренние проблемы, администрация Байдена продолжает тратить десятки миллиардов долларов оборонного бюджета теперь уже на поддержание Украины в военном противостоянии с Россией. Очевидно, что такая недальновидная стратегия Вашингтона только на руку Китаю, успешно проводящему модернизацию вооруженных сил и наращивание военного потенциала НОАК. Пекину нужно просто подождать, когда американский флот естественным образом превратится в «кладбище кораблей».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
31.10.2022
Вашингтон должен прекратить военную благотворительность для Европы
07.09.2022
Названы пять опаснейших реактивных систем залпового огня в мире
08.08.2022
Китай выбрал Россию для совместного противостояния Западу
05.08.2022
Пекин не блефует: он готов пойти по стопам Москвы
04.06.2021
Почему Россия резко отреагировала на учения Sea Breeze 2021
22.01.2021
Азиатские тигры Джо Байдена
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии