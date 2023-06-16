Шеф Пентагона назвал конфликт на Украине марафоном

Он пообещал Киеву долгосрочную помощь

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Конфликт на Украине является "марафоном, а не спринтом", и Соединенные Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.

Об этом в четверг заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"Конфликт на Украине - это марафон, не спринт. Мы продолжим помогать Украине <...> в течение длительного времени", - сказал Остин.

Шеф Пентагона также призвал союзников постараться поставлять Украине больше оружия. "Я прошу <...> обеспечить Украину средствами ПВО и боеприпасами, в которых она так срочно нуждается", - добавил он.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь.