Reuters: страны НАТО намерены разработать план по поддержке Киева до саммита в Вильнюсе

По данным агентства, среди членов альянса есть "договоренность о том, что Украина не может вступить" в НАТО, пока конфликт продолжается

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Страны НАТО намерены завершить разработку плана по оказанию долгосрочной помощи Украине до саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Он подразумевает меры, которые будут оказаны Киеву вместо предоставления членства в альянсе, передает в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, среди членов альянса есть "договоренность о том, что Украина не может вступить" в НАТО, пока конфликт продолжается. Вместо этого западные страны планируют согласовать план по оказанию долгосрочной поддержки Киеву, в том числе по модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переходу на стандарты альянса. По словам высокопоставленного чиновника в НАТО, сейчас идет "поиск механизмов, которые приблизят Украину к НАТО без вступления в альянс".

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что министры обороны стран НАТО обсудят на заседании 15 июня в Брюсселе долгосрочную программу военной помощи Украине.

Ранее газета Politico информировала, что гарантии безопасности и договоренности по оказанию Украине долгосрочной помощи, над которыми в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе работают США, Великобритания, Германия и Франция, не привнесут изменений в поддержку, которую Запад оказывает Киеву. По данным издания, по сути, западные страны предлагают Киеву все то, что и так сейчас реализуется, только на долгосрочной основе.

7 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что принятие любой страны, включая Украину, в НАТО - это определенный процесс, и США не планируют пытаться ускорить его. Генсек НАТО указывал, что точные сроки вступления Украины в альянс назвать невозможно, поскольку страна находится "в разгаре войны".

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила План действий по членству в НАТО, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.