Экс-советник Пентагона допустил мир с закреплением за Россией новых регионов

Мирный план также предусматривает возможность "положить конец холодной войне" между Россией с одной стороны и США и НАТО с другой, заявил Дэвид Пайн газете Myśl Polska

ТАСС, 15 июня. Экс-советник Пентагона и советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн во вторник рассказал в интервью польской газете Myśl Polska о подробностях мирного плана по Украине, который предполагает сохранение за Россией новых регионов.

"Он [мирный план] предполагает подписание соглашения о прекращении огня с Россией - такого, какое было подписано во время Корейской войны. Соглашение признает нынешнее разделение Украины и контроль России над занятыми ей территориями", - заявил эксперт, комментируя разработанное им мирное предложение, анонсированное в начале июня в рамках предвыборной программы Рамасвами.

Пайн отметил, что план также предусматривает возможность "положить конец холодной войне" между Россией с одной стороны и США и НАТО с другой и нормализовать отношения путем взаимной деэскалации. Он добавил, что обеспечить мир в Европе невозможно без включения России в архитектуру ее коллективной безопасности.