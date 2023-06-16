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Американский военный проект «Черный валет» сократили

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Источник изображения: topwar.ru

Американский эксперимент Blackjack («Черный валет») сократили. Согласно Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, соответствующий проект ограничился запуском четырех спутников вместо 20. Об этом пишет SpaceNews.

«На данный момент это наш единственный запланированный запуск Blackjack», — сказал менеджер программы Blackjack Стивен Форбс, комментируя информацию о запуске меньшего количества спутников.

По его словам, космические аппараты начнут эксплуатироваться через несколько месяцев, после чего спутники изменят свою орбиту и приступят к непосредственной демонстрации своих возможностей.

Издание отмечает, что спутник Blackjack построен на платформе Saturn, способной вмещать до 200 килограммов полезной нагрузки. SpaceNews пишет, что каждый аппарат Blackjack получил узел обработки данных, радиочастотный передатчик и терминал для лазерной связи.

В мае 2020 года журнал Popular Mechanics сообщил, что космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
2020-й год
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