Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»

Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack («Черный валет») Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает Popular Mechanics.

Согласно данной программе, напоминает издание, предполагается развертывание на околоземной орбите вместо громоздких дорогих спутников системы небольших дешевых космических аппаратов, которые бы отслеживали действия противника и использовались для целенаведения высокоточного оружия.

«Огромное количество спутников обеспечивает быструю передачу данных через ближайший спутник, и, если один спутник выходит из строя, другие могут восполнить пробел», — пишет Popular Mechanics.

Издание отмечает, что в рамках проекта Blackjack предполагается размещение на гражданских космических аппаратах военной нагрузки. Первые спутники, созданные исключительно в рамках программы, должны быть запущены в 2021 году.

В мае военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что космические аппараты системы Starlink могут работать в интересах военных, обеспечивая «функциональное или силовое поражение» другим спутниковым радиоэлектронным системам.

В ноябре 2019 года в Breaking Defense сообщили, что в декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink.