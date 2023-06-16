США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что Украина станет темой обсуждения в ходе визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Определенные элементы политики Китая в отношении России и Украины вызывают у Вашингтона обеспокоенность, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Пекин изложит такую позицию. Об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном скорой поездке Блинкена в Пекин, координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.

"Я действительно думаю, что, как и было указано, Украина станет предметом обсуждения. Считаю неоспоримым то, что есть элементы политики Китая в направлении Украины и взаимодействия Пекина с Россией, за которыми мы внимательно следим и которые вызывают у нас обеспокоенность. Уверен, что это будет темой разговора, когда госсекретарь Блинкен сядет [за стол переговоров] с [китайскими] партнерами", - заявил представитель Белого дома.

Со своей стороны помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, также принимавший участие в брифинге, отметил, что Вашингтон рассчитывает на откровенный обмен мнениями с Пекином о специальной военной операции (СВО) России на Украине. "И затем, разумеется, с учетом центрального значения в глобальном масштабе российского <...> вторжения на Украину я ожидаю, что между госсекретарем и его партнерами в Пекине состоится еще один откровенный обмен мнениями по данному вопросу", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США. Он отметил, что так было между американскими и китайскими должностными лицами высокого ранга с начала конфликта.