В Кремле заявили, что Путин получает информацию о СВО из многих источников

Песков: Путин получает информацию о СВО из множества источников и продолжит так делать

МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации из множества источников и имеет представление о реальной картине на местах, эту практику он будет продолжать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент получает информацию из множества источников и имеет возможность иметь представление о реальной картине на местах. И, конечно же, он эту свою практику будет продолжать. Будет общаться и с военкорами, об этом вчера говорили, и просто с военнослужащими, и с комбатами, и так далее и тому подобное. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, не обижаются ли в Минобороны на то, что глава государства расспрашивает о ходе спецоперации напрямую бойцов, он ответил: "Нет, конечно, об этом не может быть и речи". "Потому что вы знаете, что президент получает информацию из множества источников. Это и официальные доклады ежедневные оборонного ведомства, он все-таки верховный главнокомандующий, это и общение с простыми людьми, это и общение с командирами, которые на местах вот буквально минутами ранее закончили бой, вышли из боя, это и с ранеными в госпитале (общение - ред.)", - сказал Песков.

Он добавил, что также президент получает информацию из СМИ.