«Зенитная система защитит сразу несколько стран»: в ФРГ намерены закупить израильский ЗРК Arrow 3 для борьбы с ядерными ракетами

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Немецкое правительство намерено усовершенствовать противовоздушную систему страны за счет приобретения израильского ЗРК Arrow 3, способного, как утверждается, эффективно бороться с ядерными ракетами.

В этих целях в парламент направлен запрос о выделении авансового платежа в размере 560 млн евро на закупку нового изделия. Всего на приобретение Arrow 3 планируется потратить 3,99 млрд евро из специального фонда в 100 млрд евро, созданного правительством для усиления бундесвера после начала проведения ВС РФ спецоперации на Украине. Ожидается, что новый ЗРК будет поставлен в последнем квартале 2025 года.

Система противоракетной обороны большой дальности Arrow 3 («Стрела-3») предназначена для борьбы с баллистическими целями в космосе. Разработчик – компания IAI – позиционирует её как объектовую систему ПВО, способную справиться с оружием массового поражения [то есть с ракетами со специальной боевой частью] за счёт применения противоракет-перехватчиков. В Германии её планируется разместить в трех регионах, связав с единым центром управления и обработки данных.

Система ПРО Arrow 3 обладает настолько большой мощностью, что позволит защищать кроме Германии сразу несколько стран – Польшу, Румынию и государства Прибалтики

- отмечается в немецком издании Bild.