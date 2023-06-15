Венгрия рассчитывает, что возвращение Трампа в Белый дом приведет к миру на Украине

Глава МИД республики Петер Сийярто пожелал экс-президенту США победы на выборах в 2024 году и успешного для него завершения судебных процессов

БУДАПЕШТ, 14 июня. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом и это позволит прекратить вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Если бы Трамп победил на прошлых выборах в Соединенных Штатах, то войны [на Украине] сейчас бы не было <...>. Поэтому мы рассчитываем на его возможное возвращение в Белый дом с надеждой на мирное будущее", - сказал глава МИД в интервью американскому телеканалу Newsmax, которое он дал во вторник в ходе поездки в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Также Сийярто пожелал бывшему американскому лидеру победы на выборах в 2024 году и успешного для него завершения судебных процессов.

Венгерское руководство не раз заявляло, что, по его мнению, в переговорах по урегулированию украинского конфликта должны участвовать не только Украина и Россия, но и США, которые оказывают наибольшую военную и финансовую поддержку правительству в Киеве.

Говоря о Трампе, Сийярто назвал его "настоящим другом Венгрии" и пожелал ему успехов в ходе предстоящих судебных разбирательств. "Трамп - консервативный лидер, имеющий шансы на победу на выборах в США, и поэтому он подвергается нападкам со стороны либеральных сил", - считает министр. Ранее в поддержку Трампа открыто высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан оказался одним из немногих, если не единственным мировым лидером, публично поддержавшим Трампа в связи с выдвинутыми против него обвинениями. Венгерский премьер давно симпатизировал экс-президенту США и открыто желал ему успехов во время последних американских выборов. В то же время у Орбана сложились напряженные отношения с администрацией демократа Джо Байдена. Соединенные Штаты не одобряют самостоятельную позицию венгерского правительства по ряду международных вопросов, в том числе по Украине, а Будапешт обвиняет Вашингтон в попытках вмешательства во внутренние дела и поддержке политической оппозиции.