Минобороны Дании раскрыло подробности о предстоящей подготовке украинских летчиков на истребителях F-16

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Сейчас правительство Дании «близко к принятию решения» о том, чтобы официально дать согласие на подготовку украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства на военно-воздушных базах страны. Об этом сообщает информационное агентство Ritsaus Bureau.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен должен 15 июня объявить о том, что Дания готова предоставить свои военно-воздушные базы для обучения украинских летчиков. Это заявление будет сделано на заседании Контактной группы по обороне Украины, которую возглавляют США.

Я ожидаю, что за лето у нас будут все формальные рамки для начала обучения в августе

- подчеркнул ранее датский и.о. министра обороны.

У Дании есть соответствующие возможности для того, чтобы организовать обучение украинских летчиков на своей территории. Многое будет зависеть от того, какие именно страны согласятся предоставить Украине истребители F-16. Ранее такую готовность, к примеру, изъявляли Нидерланды, власти которых одними из первых заговорили о возможности передачи украинской армии американских самолетов.

Сейчас датскому военному ведомству предстоит заручиться поддержкой парламентариев для достижения соглашения об обучении украинских летчиков. Соглашение должно быть заключено к концу июня, чтобы к августу было все готово для предстоящего обучения украинцев. Впрочем, даже если Украина получит подготовленные экипажи F-16, не очень понятно, кто и где будет обслуживать эти истребители? Ведь подготовка инженерно-технического персонала – не менее сложная задача, да и инфраструктуры для таких самолетов у киевского режима практически нет.