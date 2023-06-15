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Военное обозрение

Пресса США: Украина намерена заключить контракты с западными странами на обслуживание техники ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украина столкнулась с одной очень большой проблемой, которую пытается решить уже длительное время. Как пишет западная пресса, у Киева нет возможности обслуживать и ремонтировать переданную США и Европой технику на своей территории, поэтому он предпринимает усилия по созданию соответствующей инфрастуктуры в соседних странах.

По данным Politico, Украина намерена заключить серию контрактов с США и странами Европы на обслуживание западной бронетехники. Рассматриваются варианты создания неких центров ремонта как на территории самой Украины, в западной ее части, так и на территории соседней Польши. Естественно, не за свои средства, у Киева их все равно нет.

Украинское правительство стремится начать работу с оборонной промышленностью США и Европы по созданию объектов технического обслуживания либо на Украине, либо в соседней Польше

- пишет издание.

Вопрос для Украины действительно важный, западная бронетехника выходит из строя часто, поскольку поставляется далеко не в идеальном состоянии, а пятая часть бронетехники передается Украине вообще в нерабочем. Все это необходимо приводить в порядок, а негде. Пока украинцы возят бронетехнику в Польшу и Чехия на их предприятия. Так что вопрос вынесут на обсуждение контактной группы "Рамштайн".

По информации издания, несколько стран уже выразили готовность к сотрудничеству с Украиной по данному вопросу, но какие именно не называется. В то же время Германия уже открыла ремонтный центр для украинской бронетехники, но на территории Словакии и планирует ремонтировать там немецкую технику, переданную Киеву.

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Страны
Германия
Польша
Словакия
США
Украина
Чехия
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