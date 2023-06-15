Пентагон заявил, что окончательные уроки СВО РФ на Украине еще не усвоены

Генерал Эрик Смит отметил, что теперь определенные средства наблюдения и разведки стали фактически общедоступными за счет развития новых технологий

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Выдвинутый на пост нового командующего Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит считает, что окончательные уроки специальной военной операции (СВО) России на Украине еще не усвоены.

"Война на Украине (СВО - прим. ТАСС) кое-чему научила нас, хотя я считаю, что окончательные уроки еще не усвоены", - заявил военачальник, выступая во вторник в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

По словам Смита, СВО показала, в частности, что теперь определенные средства наблюдения и разведки стали фактически общедоступными за счет развития новых технологий. При этом все так же имеют ключевое значение мобильность, малозаметность, средства огневого поражения большой дальности, констатировал генерал. "Важна малозаметность. <...> Нужны мобильность и малозаметность. За последние 15-20 лет изменилось следующее: способность противника обнаруживать вас превратилась практически в общедоступную технологию, приобрести которую может каждый <...>. Совершенно важны средства поражения большой дальности", - сказал претендент на должность командующего американской морской пехотой.