Войти
ТАСС

Пентагон заявил, что окончательные уроки СВО РФ на Украине еще не усвоены

102
0
0
Российские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Генерал Эрик Смит отметил, что теперь определенные средства наблюдения и разведки стали фактически общедоступными за счет развития новых технологий

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Выдвинутый на пост нового командующего Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит считает, что окончательные уроки специальной военной операции (СВО) России на Украине еще не усвоены.

"Война на Украине (СВО - прим. ТАСС) кое-чему научила нас, хотя я считаю, что окончательные уроки еще не усвоены", - заявил военачальник, выступая во вторник в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

По словам Смита, СВО показала, в частности, что теперь определенные средства наблюдения и разведки стали фактически общедоступными за счет развития новых технологий. При этом все так же имеют ключевое значение мобильность, малозаметность, средства огневого поражения большой дальности, констатировал генерал. "Важна малозаметность. <...> Нужны мобильность и малозаметность. За последние 15-20 лет изменилось следующее: способность противника обнаруживать вас превратилась практически в общедоступную технологию, приобрести которую может каждый <...>. Совершенно важны средства поражения большой дальности", - сказал претендент на должность командующего американской морской пехотой. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
14.10.2022
Американский политолог посчитал нелогичной и противоречивой новую стратегию США
18.07.2022
"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины
26.04.2021
Эксперт: вступление Украины в НАТО изменило бы поведение России (Polskie Radio, Польша)
17.07.2020
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
07.12.2018
Нехватка "калибровки": как проваливается модернизация подлодок
13.11.2017
США осуществили очередной запуск РН Antares украинского производства
16.03.2016
Космос Украины спасут миллиарды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении