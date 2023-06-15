Войти
ТАСС

Пентагон пока не может подтвердить все материалы об уничтожении американской техники ВСУ

106
0
0
Кадры с места уничтожения техники проникнувшей в Белгородскую область украинской ДРГ
Кадры с места уничтожения техники проникнувшей в Белгородскую область украинской ДРГ.
Источник изображения: РИА Новости

В ведомстве добавили, что продолжат изучать эту информацию

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Минобороны США пока не может подтвердить все видео и фотоматериалы об уничтожении американской техники, в частности об уничтожении 16 бронемашин Bradley, в ходе украинского контрнаступления. Об этом во вторник заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"По поводу 16 единиц техники, которые были уничтожены. Я видела эти сообщения, но не могу подтвердить некоторые видео и фотоизображения", - сказала Сингх, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что в Пентагоне продолжат изучать эту информацию.

В понедельник телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx, занимающегося анализом информации из открытых источников, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley. Согласно этой информации, 16 из 109 таких американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней. Аналитики утверждают, что, учитывая масштаб военных действий и протяженность фронта, подобные потери были ожидаемы. По данным Oryx, ВСУ потеряли по меньшей мере 3 600 единиц боевой техники с февраля 2022 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
SA 330
Похожие новости
14.06.2023
CNN сообщил о потере украинской армией 15% полученных бронемашин Bradley
14.06.2023
CNN сообщил о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley
12.06.2023
"Контрнаступ" начался, а украинские танки пополняют списки боевых потерь
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
13.10.2020
"К чему-то готовятся": зачем США закупают макеты российского оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении