Пентагон пока не может подтвердить все материалы об уничтожении американской техники ВСУ

В ведомстве добавили, что продолжат изучать эту информацию

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Минобороны США пока не может подтвердить все видео и фотоматериалы об уничтожении американской техники, в частности об уничтожении 16 бронемашин Bradley, в ходе украинского контрнаступления. Об этом во вторник заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"По поводу 16 единиц техники, которые были уничтожены. Я видела эти сообщения, но не могу подтвердить некоторые видео и фотоизображения", - сказала Сингх, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что в Пентагоне продолжат изучать эту информацию.

В понедельник телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx, занимающегося анализом информации из открытых источников, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley. Согласно этой информации, 16 из 109 таких американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней. Аналитики утверждают, что, учитывая масштаб военных действий и протяженность фронта, подобные потери были ожидаемы. По данным Oryx, ВСУ потеряли по меньшей мере 3 600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.