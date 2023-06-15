Войти
ТАСС

Байден назвал противодействие СВО РФ и конкуренцию с КНР главными вызовами для США

97
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

По мнению американского президента, в список угроз для его страны также входят климатические изменения

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что в список величайших вызовов для США входят противодействие СВО РФ и конкуренция с Китаем. Такую позицию он озвучил во вторник, выступая в Белом доме перед главами американским дипломатических миссий.

"Благодаря работе, которую вы проделали, мы смогли сплотить мир для борьбы с величайшими вызовами нашего времени", - сказал он, назвав среди подобных угроз противодействие СВО РФ на Украине и "контроль над конкуренцией с Китаем, чтобы она не превратилась в конфликт".

По мнению американского лидера, в этот список также входят климатические изменения, которые представляют собой "экзистенциальную угрозу для человечества" и необходимость подготовиться к новой пандемии на случай ее наступления. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
20.06.2022
Отмороженное киберпространство
15.06.2022
«Подготовку новобранцев в армии США сократят, а стандарты снизят»
13.06.2022
Почему российские ВВС столь опасны
07.06.2022
Патрульное предупреждение: о чем говорят полеты боевых самолетов РФ и КНР над Азией
03.05.2021
"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие
21.05.2020
Niezależna (Польша): американское ядерное оружие в Польше? Лавров отвечает Мосбахер и… пугает процедурами
30.08.2016
Украинскую ракету "Воевода" заменит российский "Сармат"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении