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ТАСС

Представители сухопутных войск ВС РФ и ОАЭ обсудили в Москве двустороннее сотрудничество

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ЗРПК "Панцирь-С1" для ОАЭ на шасси автомобиля MAN SX45 (8x8)
ЗРПК "Панцирь-С1" для ОАЭ на шасси автомобиля MAN SX45 (8x8).
Источник изображения: topwar.ru

Как сообщили в Минобороны России, в ходе встречи достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Делегации вооруженных сил РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обсудили в Москве вопросы двустороннего военного сотрудничества и взаимодействия. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Военная делегация Сухопутных войск Объединенных Арабских Эмиратов во главе с командующим Сухопутными войсками генерал-майором Саидом Аль Шеххи прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях. 

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