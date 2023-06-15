Эвакуация одного из подорвавшихся на минах танков Leopard 2A6 ВСУ попала в кадр

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В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена эвакуация при помощи поставленной украинской армии из Канады БРЭМ Bergepanzer 3 одного из немецких танков Leopard 2A6. Судя по всему, танк наехал на мину в ходе масштабного наступления ВСУ на Запорожском направлении.

Попавший на видео танк является одним из получивших повреждения на Южном участке фронта, который украинским боевикам всё же удалось эвакуировать с поля боя. Основную массу подбитой военной техники, значительная часть которой была поставлена Украине западными союзниками, осталась на поле боя, где либо была уничтожена, либо попала в число трофеев ВС РФ.

На Запорожском направлении российские войска восстановили полный контроль в районе населенного пункта Макаровка. Это дает возможность российским войскам осуществлять полный огневой контроль над прилегающей к высоте местностью и вести корректируемый при помощи тепловизорных камер огонь, что значительно затрудняет попытки продвижения боевиков киевского режима.

В течение прошедших суток на Ореховском и других направлениях южного участка линии боевого соприкосновения ВСУ предпринимали несколько попыток наступательных действий, однако все они были остановлены.

Потери украинской армии за неделю масштабных наступательных действий составили более 160 танков и 360 бронемашин. Кроме того, ВСУ потеряли более 12500 своих военнослужащих.