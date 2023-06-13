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ТАСС

Участники встречи G20 по развитию в Индии высказали "разные оценки" ситуации на Украине

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Флаги стран G20
Флаги стран G20.
Источник изображения: freepik.com

Они отметили, что вопросы безопасности "могут иметь серьезные последствия для мировой экономики"

ВАРАНАСИ, 12 июня. /ТАСС/. Участники министерской встречи по развитию в рамках председательства Индии в Группе двадцати (G20) высказали разные точки зрения по вопросу о ситуации на Украине, отметив, что вопросы безопасности "могут иметь серьезные последствия для мировой экономики". Об этом говорится в итоговом документе встречи, прошедшей в понедельник в индийском Варанаси, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В тексте отмечается, что стороны "подтвердили национальные позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН". Большинство членов резко осудили боевые действия на Украине и подчеркнули, что они причиняют "огромные человеческие страдания и усугубляют существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций", - говорится в документе.

"Признавая, что "Группа двадцати" не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики", - подчеркнули участники встречи. 

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Страны
Индия
Украина
Компании
ООН
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