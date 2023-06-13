МИД КНР опроверг данные о поставках китайской бронетехники военным из Чечни на Украине

Пекин не занимается разжиганием конфликта, заявили в ведомстве

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китай не поставляет вооружений и техники чеченским подразделениям для специальной военной операции РФ, не занимается разжиганием конфликта на Украине и стремится к продвижению мирного процесса урегулирования этой проблемы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я не имею понятия о так называемых открытых доказательствах [продажи вооружений Чечне], о которых вы говорите, - сообщил он на брифинге, отвечая на просьбу украинского журналиста прокомментировать данные о поставках китайских бронеавтомобилей воинским подразделениям из Чечни на Украине. - Китай неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по украинской проблеме: мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем вражду".

Как уточнил китайский дипломат, эта позиция "очевидна для мирового сообщества". "Мы считаем, что по-настоящему ответственные СМИ должны создавать объективные, справедливые и профессиональные новостные материалы, опирающиеся на реальные факты", - подытожил Ван Вэньбинь.