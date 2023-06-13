Бывший словацкий премьер: Из-за военной помощи Украине оружейные склады Европы оказались опустошёнными

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Председатель словацкой партии «Глас», экс-председатель правительства страны Петер Пеллегрини прокомментировал оказание военной помощи Украине. По словам Пеллегрини, многочисленные пакеты военной помощи Киеву, к которым подключалась Словакия, к настоящему моменту привели к проблемам с безопасностью для самой Словакии и всей Европы.

Экс-премьер:

Оружейные склады Европы оказались опустошёнными. Чтобы восполнить всё это, понадобится не менее 5 лет. Возможно, лет десять.

При этом Пеллегрини считает, что именно украинский конфликт позволяет странам Евросоюза по-иному взглянуть на военно-техническое производство и оснащение своих армией. Экс-премьер Словакии отмечает, что для покрытия необходимости в вооружении и боеприпасах можно создать тысячи дополнительных рабочих мест по всей Европе, включая Словакию.

Пеллегрини:

Наша потребность в оружии сегодня очень высока. Все это понимают. Но для восстановления арсеналов нам и всей Европе понадобятся годы интенсивной работы.

Тем временем уже более 60% словаков выступают против оказания военной помощи Украины. С марта прошлого года эти цифры выросли втрое. Похожая тенденция наблюдается и в ряде других государств ЕС, однако правительства европейских стран пока игнорируют общественное мнение.