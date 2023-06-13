Баллистические ракеты Ирана: состояние и перспективы. Часть IV.

Поскольку тема баллистических ракет Ирана достаточно обширна – продолжим её рассмотрение. Напомним, что первая часть материала посвящена краткой истории формирования иранской ракетной стратегии, во второй описан состав ракетного сектора в оборонно-промышленном комплексе Исламской Республики Иран (ИРИ), третья повествует о баллистических ракетах (БР) на жидком топливе. Далее представлены иранские БР на твердом топливе.

Баллистические ракеты Ирана на твердом топливе

Поскольку твердотопливные БР обладают неотъемлемыми эксплуатационными и оперативными преимуществами перед их аналогами на жидком топливе, появление этого класса ракет в арсенале ИРИ уже в ходе ирано-иракской войны не представляется чем-то особенным.

Во второй половине 1980-х годов Иран закупил у КНР зенитно-ракетные комплексы HQ-2, являвшиеся китайским вариантом советского ЗРК С-75. Его ракета имела двигатель смешанного типа с твердотопливной первой и жидкостной второй ступенью. Позже, после передачи документации в ИРИ началось собственное производство таких ЗУР. В 1989 году Тегеран закупил у Пекина БР малой дальности (БРМД) M-7 (CSS-8) с транспортно-заряжающими машинами.

БРМД «Тондар-69»

Этот тактический ракетный комплекс также был выполнен на базе ЗРК HQ-2, но с установленной инерциальной системой наведения, что позволяло наносить удары по наземным целям. Получивший в Иране обозначение «Тондар-69» (Tondar-69) комплекс поступил на вооружение ВС ИРИ в 1992 году, как первая управляемая БР, частично работающая на твердом топливе. Эта мобильная система имела дальность стрельбы около 150 км, массу боевой части (БЧ) 190 кг и расчетное круговое вероятное отклонение (КВО) равное 300 м. Хотя характеристики «Тондар-69» достаточно быстро устарели, до сих пор комплекс используется для ракетных стрельб в ходе тактических учений сухопутных войск, а его ракеты – в качестве сверхзвуковых целей для подготовки расчетов ПВО.

После применения Ираком на рубеже 1985 года твердотопливных ракет советского производства «Луна» с дальностью стрельбы до 70 км, работы по производству собственных систем с аналогичными характеристиками начались и в Иране. Созданные ракеты «Назеат» (Nazeat) имели дальность до 130 км. Поскольку по факту они являлись неуправляемыми, их КВО достигало 500-600 м.

В 90-е годы для замены «Назеат» разрабатываются ракеты типа «Зельзаль» (Zelzal). Работы над проектом продолжались достаточно долго, но добиться высоких результатов не удалось, прежде всего, из-за низкой точности. Так, появившийся в 1993 году вариант «Зельзаль-3» при стартовой массе 3870 кг мог доставить БЧ массой 900 кг на дальность до 180 км (БЧ массой 600 кг – на 235 км), но при этом, КВО составляло 1000 – 1200 м.

Тем не менее, опыт, накопленный иранскими инженерами в ходе эксплуатации «Тондар-69», «Назеат» и «Зельзаль», лег в основу создания твердотопливных ракет семейства «Фатех».

Семейство БР «Фатех» (Fateh)

Организация аэрокосмической промышленности оборонного ведомства Ирана приступила к разработке «Фатех» в 1995 году, адаптировав систему наведения противокорабельного варианта «Тондар-69» (инерциальная с активной РЛС) к модифицированному варианту «Зельзаль». Иранские инженеры уменьшили массу БЧ «Зельзаль» примерно на 100 кг и удлинили корпус. Результат, получивший обозначение «Фатех-110А», мог нести БЧ массой 450 кг на дальность 200-300 км. Первый старт был выполнен в 2001 году. Официально об успешных испытаниях ракеты объявили в августе 2002 года.

Баллистические ракеты Ирана «Фатех-110А»

С тех пор модель претерпела несколько эволюционных изменений. В 2004 году появился вариант «Фатех-110В» с дальностью 250 км. Установка GPS навигации привела в 2010 году к модификации «С» с дальностью 300 км. Четвертое поколение (D) позволяет доставлять БЧ массой 650 кг на дальность 300 км. При этом, согласно иранским источникам, к числу его преимуществ относится повышенная точность, более длительный срок службы ракеты, сокращение времени развертывания, предстартовых испытаний и подготовки к стрельбе. Усилия по повышению точности включают разработку наземной системы позиционирования и использование таких систем глобального позиционирования как BDS и ГЛОНАСС вместо GPS. Также существуют разные типы боеголовок, предназначенные для разных целей. Сообщается, что на конечном участке траектории БЧ развивает скорость до 1,6 км/с, превышая скорость звука в 5 раз. Общее время полета ракеты на максимальную дальность оценивается примерно в 5 минут.

«Фатех-313» Новую модель семейства «Фатех» Тегеран представил в августе 2015 году. Она практически идентична Fateh-110, за исключением того, что в ней для уменьшения собственной массы ракеты используется более легкий композитный кожух двигателя, а также композитное топливо. В сочетании с уменьшенной на 100 кг полезной нагрузкой (350 кг) внесенные доработки увеличили дальность стрельбы до 500 км. Ракета также имеет более совершенную инерциальную систему навигации и некоторую форму наведения на конечном участке траектории. Для «Фатех-313» спроектировали и построили новую пусковую установку, которая ранее не использовалась для других моделей семейства «Фатех».

Баллистическая ракета «Фатех-313»

«Фатех Мобин» (FatehMobin) Очередная итерация ракет семейства «Фатех» появилась в 2018 году под обозначением «Фатех Мобин» («Яркий завоеватель»). Согласно западным источникам, ракета имеет модернизированный комплект наведения с электрооптической головкой самонаведения (ГСН). Иранские специалисты, напротив, утверждают, что установлена тепловизионная ГСН, гарантирующая точность попадания в любых погодных условиях, днем и ночью. Масса БЧ в зависимости от источника колеблется от 350 до 450-650 кг. Дальность стрельбы – от 300 до 500 км (причем, больший показатель дают западные специалисты), КВО – менее 100 м (иранцы определяют этот показатель в 5 м). Важно, что комплект наведения «Фатех Мобин» может устанавливаться на другие модели этого семейства твердотопливных баллистических ракет Ирана.

Баллистическая ракета «Фатех Мобин»

«Халидже Фарс» (Khalij-e Fars)

Отдельным направлением развития семейства «Фатех» стала твердотопливная противокорабельная ракета (ПКР) «Халидже Фарс» («Персидский залив»). Установление оптико-электронной системы наведения позволило с высокой точностью атаковать движущиеся цели (корабли). Ракету представили в 2010 году.

Противокорабельная ракета Ирана Khalij Fars

Дальность стрельбы в 300 км позволяет контролировать Персидский залив и частично Аравийское море. Иранские источники особое внимание обращают на мощность БЧ ракеты, утверждая, что она эквивалентна 7 бомбам Mark 82 или 3 бомбам Mark 83 (по американским данным масса БЧ эквивалента 450 кг обычного ВВ). С учетом высокой скорости полета БЧ её эффективность воздействия на цель возрастает (ракета пробивает палубу корабля).

Те же источники отмечают, что «Халидже Фарс» может нести разделяющуюся (кассетную) БЧ, которая способна запустить до 3000 суббоеприпасов с переменными скоростями от 600 до 2000 м/с. Их подрыв генерирует детонационную волну в 1,8-2,5 раза, превышающую скорость звука. Заявленное командованием КСИР КВО ракеты составляет 2 м (эксперты IISS оценивают этот показатель в пределах 100 м).

«Ормуз» (Hormuz)

Следующим шагом развития баллистических ракет Ирана на твердом топливе стало использование техники пассивного радиолокационного наведения для создания первой противорадиолокационной ракеты наземного базирования. Ракета предназначена для поражения наземных стационарных и мобильных РЛС систем боевого управления и ПВО, а также аналогичные средства ВМС противника. ПКР этого класса получила обозначение «Ормуз-1». Впервые ракету показали в апреле 2014 года во время демонстрации Верховному лидеру ИРИ достижений аэрокосмических сил (АКС) КСИР.

ПКР «Ормуз-2»

Успехи иранских инженеров в области РЛС с синтезированной апертурой (SAR) миллиметрового диапазона сделали возможным использование активного радиолокационного наведения, что привело к появлению и производству ПКР «Ормуз-2». По оценкам экспертов IISS, обе модификации ракеты имеют дальность стрельбы до 300 км, БЧ массой 450 кг и КВО менее 100 м. Иранские специалисты указывают, на повышенные возможности БЧ «Ормуз-2» пробивать обшивку корабля и проникать в судно.

«Зульфикар» (Zulfiqar)

Очередной одноступенчатый твердотопливный вариант БРМД семейства «Фатех» под обозначением «Зульфакар» Иран представил в 25 сентября 2016 года. По отношению к типу «Фатех» ракета имеет немного больший диаметр в 680 мм и длину 10,3 м. Увеличенный размер позволяет доставлять 350 кг (по данным иранских источников 579 кг) полезной нагрузки на дальность до 700 км, что на 200 км больше, чем у «Фатех-313». Кроме того, считается, что «Зульфикар» имеет пакет наведения, в котором используются коммерческие глобальные навигационные спутниковые системы, что делает его очень точным. Другой особенностью конструкции является переход от заостренной к более тупой форме носовой части. Увеличение кривизны кончика носовой части используется на гиперзвуковых скоростях (более 5 МАХА) для уменьшения выделяемого тепла и меньшей передаче его ракете.

Баллистическая ракета Ирана «Зульфикар»

В рамках операции «Лейлат аль-Кадр» 18 июня 2017 года АКС КСИР выпустили 6 ракет «Зульфикар» по целям ИГ (террористическая организация запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, в Сирии. Ракеты стартовали с баз в западных провинциях Керманшах и Курдистан и преодолели более 600 км, прежде чем поразили свои цели. Последующий анализ изображений из открытых источников позволил экспертам определить точку старта на ракетной базе в 15 км к северо-востоку от Керманшаха.

Очередной раз ракеты «Зульфикар» использовались 1 октября 2018 года. Операция получила название «Удар Мухаррам». Из западного Ирана АКС КСИР выпустили 6 БР по целям ИГ в Аль-Букамале, на восточной границе Сирии с Ираком (дальность 570 км). Удар стал ответом ИРИ на террористический акт неделей ранее на военном параде в Ахвазе, в результате которого погибли 25 человек. Из шести БР в залпе четыре были твердотопливными «Зульфикар», две другие – БР на жидком топливе. Сразу после ракетного удара КСИР атаковал позиции террористов семью ударными дронами.

Однако именно ракетный удар в январе 2020 года по авиабазе Айн аль-Асад в Ираке продемонстрировал мастерство Ирана в технологиях точного наведения для систем малой дальности. Подобно удару в июне 2017 года, в атаке в январе 2020 года использовались ракеты «Зульфикар», по всей видимости, запущенные с той же ракетной базы за пределами Керманшаха. (Залп также включал ракеты «Киам» и, возможно, другие ракеты семейства «Фатех»). Утверждается, что большинство использованных в атаке ракет поразили назначенные цели.

В сентябре 2020 года Иран впервые представил «Зульфикар Басир» (ZulfiqarBasir) – военно-морской вариант «Зульфикар» с оптико-электронной ГСН.

«Дезфул» (Dezful)

По мнению аналитиков IISS, «Дезфул» является продолжением модели «Зульфикар». Ракету представили 7 февраля 2019 года в качестве новейшего изделия ракетной промышленности Ирана.

Ракетная система «Дезфул»

Подобно предшественнику «Дезфул» имеет диаметр 680 мм, длину 10,3 м и легкий составной корпус. В ходе презентации командующий АКС КСИР А.Гаджизаде заявил, что дальность стрельбы «Дезфул» достигает 1000 км, кроме того могущество БЧ вдвое больше, чем у «Зульфикар» (предположительно «Дезфул» несет боеголовку другого типа). При этом, отмечается, что внешние размеры и форма обоих типов БР кажутся одинаковыми. Как и у «Зульфикар», у «Дезфул» тупая форма наконечника головной части. Скорость же боеголовки выше и достигает 9 МАХов (по данным иранских источников). БЧ «Дезфул» обладает высокой маневренностью и способна нести ложные цели. Другой особенностью конструкции является особый тип краски, используемый для покрытия корпуса ракеты. Отмечается, что цвет корпуса (серый) совпадает с цветом современных истребителей, что, вероятно, свидетельствует о наличии радиопоглощающих свойств.

Учитывая одинаковые размеры «Дезфул» и «Зульфикар», высока вероятность того, что «Дезфул» может стартовать с парных пусковых установок (ПУ), разработанных для предшественника. На подготовку ракеты к старту, по словам А.Гаджизаде, требуется 6-8 минут. Расчетная дальность в 1000 км позволяет «Дезфул» достигать города Хайфа в Израиле, а в случае старта из западных областей ИРИ и при увеличении дальности до 1118 км – держать под угрозой всю территорию Израиля.

В феврале 2020 года Иран представил БРМД «Раад-500» (Raad-500), в которой используется корпус из углеродного композита, что снижает массу и обеспечивает дальность стрельбы до 500 км. Хотя по своим характеристикам она похожа на более раннюю модель «Фатех-313», «Раад-500» имеет другие поверхности управления и носовую часть несколько иной формы, что указывает на дальнейшее улучшение управляемости.

«Шахид Хадж Касем» (Shahid Hajj Qasem)

Баллистичекая ракета Ирана средней дальности (БРСД) «Шахид Хадж Касем» – одно из последних изделий иранской ракетной промышленности. Модель впервые представленное в августе 2020 года. Ракета названа в честь погибшего в январе 2020 года командующего силами «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

БРСД Ирана «Шахид Хадж Касем»

Внешне ракета похожа на «Зульфикар», но имеет больший диаметр (по разным оценкам, от 880 до 1000 мм). Во время презентации агентство «Фарс Ньюс» заявило, что «Хадж Касем» имеет дальность стрельбы до 1400 км. Вероятная масса БЧ (опять же, по данным различных источников) колеблется в пределах от 350 кг до 1000 кг. Причем, утверждается, что в ней используется новое взрывчатое вещество (ВВ) повышенного могущества. Система наведения ракеты включает инерциальный блок и приемник сигналов глобальных навигационных систем. Высока вероятность наличия собственной системы наведения БЧ на конечном участке траектории. Скорость полета «Хадж Касем» более 7 МАХов и увеличивается при пикировании на цель. Независимые оценки приводят показатель КВО=3 м.

«Саджиль» (Sajil)

Старт БРСД «Саджиль»

Демонстрация испытательного пуска двухступенчатой твердотопливной БРСД «Саджиль» прошла по телевидению ИРИ в ноябре 2008 года. Видеозапись включала успешный старт, но видео закончилось до срабатывания второй ступени. В течение следующего года последовали еще три старта, но уже изделия «Саджиль-2». Поскольку внешние черты двух вариантов выглядели идентичными, возник вопрос о причинах изменения названия. Возможно, это отражало внесение небольших изменений в ключевые компоненты ракеты, или стало символическим жестом, указывающим на переход ко второй фазе программы разработки. Согласно отчету группы экспертов ООН, Иран провел еще два необъявленных летных испытания «Саджиль» в 2010 и 2011 годах.

БРСД «Саджиль» имеет диаметр 1,25 м и длину 18 м. По оценкам, она способна нести БЧ массой 700 кг на дальность до 2000 км. Поскольку ее размеры аналогичны размерам жидкостной БРСД «Гадр-1» – обе модели могут иметь общую мобильную ПУ, а также общую БЧ. По неясным причинам в начале 2011 года Тегеран взял перерыв в испытаниях ракеты. Однако, после почти десятилетнего бездействия «Саджиль» снова появился в январе 2021 года, стартовав во время военных учений «Великий Пророк 15».

Проведенные на сегодняшний день летные испытания показывают, что на ракете, вероятно, установлена улучшенная версия системы наведения, используемой на «Гадр-1». Ракета контролируется и эффективно управляется с помощью реактивных лопаток, что позволяет предположить, что Ирану удалось заменить хрупкие графитовые лопатки «Гадр-1» более прочным материалом.

По оценкам экспертов, статус развертывания «Саджиль» пока неизвестен. Очевидно, потребуются дальнейшие летные испытания, прежде чем изделие будет считаться надежным и соответствовать традиционным стандартам.

Продолжение следует…

По материалам ресурсов: iiss.org, missilethreat.csis.org, iranprimer.usip.org