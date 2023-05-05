Баллистические ракеты Ирана: состояние и перспективы. Часть III.

Продолжаем тему баллистических ракет (БР) Исламской Республики Иран. Кратко рассмотрев историю формирования иранской ракетной стратегии (часть I) и состав ракетного сектора в оборонно-промышленном комплексе ИРИ (часть II ), перейдем к БР на жидком топливе.

Баллистические ракеты Ирана на жидком топливе

Корни работы ИРИ в области технологий БР восходят к периоду шаха Реза Пехлеви. В апреле 1977 года в рамках проекта «Цветок» Иран заключил в общей сложности шесть соглашений с Израилем о приобретении ракетных технологий и оружия в обмен на поставки нефти. Планировалось, что в результате на юге страны возникнет полигон для испытаний ракет. После победы Исламской революцией 1979 года этот проект оказался свернут.

В 1985 году из 8 ракет «Скад» (Scud), полученных из Ливии, по настоянию Хассана Техрани две ракеты передали иранским инженерам для изготовления аналогичных образцов путем обратного проектирования. Через два года, в 1987 году ИРИ заключила договор с КНДР о ракетных технологиях. Согласно договору страна получила несколько сотен оперативно-тактических ракет (ОТР) «Хвасон-5» (корейская версия российской ракеты Р-17, известная также, как Scud-B), а уже после окончания ирано-иракского конфликта и ОТР «Хвасон-6» (производная от Scud-C). В ИРИ началось собственное производство этих ракет под названиями «Шехаб-1» (Shahab-1) и «Шехаб-2»

“Шехаб-1” и “Шехаб-2“

Баллистическая ракета «Шехаб-1»

По данным Международного института стратегических исследований (IISS, г. Лондон) «Шехаб-1», практически, является копией ракеты Scud-B. В его конструкции присутствуют некоторые незначительные модификации, позволяющие использовать компоненты, более легко приобретаемые или производимые Северной Кореей или Ираном. Благодаря стальному корпусу, «Шехаб-1» прочен и может транспортироваться с заправленным топливом. Боевая часть (БЧ) ракеты имеет массу 1000 кг и может быть доставлена на дальность около 300 км. Вместе с тем, «Шехаб-1» не идеален, с точки зрения точности. Сильно устаревшая системы навигации и наведения ракеты дают круговое вероятное отклонение (КВО), превышающее 700 м.

«Шехаб-2» – это модифицированная ракета «Шехаб-1», использующая ту же комбинацию двигателя, топлива, окислителя и, вероятно, аналогичную систему наведения и управления. Внешние размеры двух ракет одинаковы, хотя «Шехаб-2» несет на 200 кг больше топлива и окислителя. Масса его БЧ составляет 730 кг. Более легкая боеголовка и дополнительное топливо позволили увеличить дальность стрельбы до 500 км, что позволяет Ирану достигать целей в прибрежной зоне Персидского залива. Однако, при использовании тех же компонентов наведения КВО ракеты более 1500 м, что делает её несущественной в военном отношении в случае снаряжения БЧ обычным взрывчатым веществом (ВВ). Тем не менее, «Шехаб-2» представляет угрозу для крупных городских центров, подобно тому, как это сделал Ирак в 1991 году во время Первой войны в Персидском заливе.

Баллистическая ракета Ирана «Шехаб-2»

Согласно различным источникам, сборка «Шехаб-2» началась в 1994 году, а к 1997 году Иран, наконец, организовал надежное производство этой ракеты. При этом, в отношении ключевых компонентов, таких как жидкостные двигатели, высокоскоростные турбонасосы, гироскопы и электроника Тегеран по-прежнему полагался на иностранные источники (в первую очередь Северную Корею).

«Шехаб-3»

С целью удовлетворения потребности в более мощной ракете, способной достичь Израиля из глубины иранской территории, Иран приобрел у КНДР систему «Но-Донг» (No–Dong) и переименовал ее в «Шехаб-3». В зависимости от массы БЧ (760-1000 кг) эта одноступенчатая ракета имеет дальность стрельбы от 800 до 1000 км. «Шехаб-3» оснащен однокамерным жидкостным двигателем неустановленного происхождения с тягой 27 тонн. В двигателе используется окислитель АК-27 (форма ингибированной азотной кислоты) и углеводородное топливо, известное как ТМ-185. По утверждениям экспертов IISS, эта же комбинация ракетного топлива применялась в нескольких ранних советских ракетах, включая Р-12 «Двина» (SS-4) и Р-17 (ScudB).

Корпус и топливные баки «Шехаб-3» изготовлены из стали, что делает ракету достаточно тяжелой и малоэффективной по современным меркам. Ракета может нести химическую или биологическую БЧ, но для этого иранским инженерам необходимо разработать методы защиты агентов от перегрева во время полета. «Шехаб-3» имеет диаметр носовой части 720 мм и способен доставлять около 1000 кг полезной нагрузки, что позволяет нести ядерную БЧ первого поколения, подобную той, чертежи которой Абдул Кадыр Хан продал Ливии в 2001–02 годах. Утверждается, что в начале 2000-х годов Тегеран действительно изучал разработку ядерной БЧ для «Шехаб-3».

«Шехаб-3» использует инерциальный блок наведения неизвестного происхождения. Предположительно, он похож на грубую, но умеренно эффективную систему, устанавливаемую на Scud-B. Если такая система действительно применяется, то точность «Шаахаб-3» на предельной дальности ограничивается КВО в пределах 2500 м.

Баллистическая ракета Ирана «Шехаб-3»

Хотя во время недавних военных парадов наблюдатели отметили несколько вариантов транспортно-пусковой установки (ТПУ), предполагается, что «Шехаб-3» запускается с буксируемой ТПУ на базе тягача с прицепом «Мерседес». Сама ТПУ, а также разворачиваемые с ней вспомогательные машины, по всей видимости, являются иранскими модификациями коммерчески доступного оборудования.

После того, как в середине 2003 года было объявлено о приеме «Шехаб-3» на вооружение, иранские инженеры попытались увеличить дальность стрельбы ракеты. Поскольку модификация штатного двигателя дала бы лишь ограниченный успех, для достижения более значимых результатов работы велись по нескольким направлениям: поиск более мощного двигателя, капитальное обновление конструкции корпуса с целью уменьшения массы ракеты и добавление топлива для увеличения времени работы двигателя. Первое было бы в лучшем случае затруднительным, поскольку на международном рынке таких вариантов двигателей мало. Следовательно, единственным жизнеспособным подходом, доступным Ирану для увеличения дальности стрельбы, была серьезная реконструкция корпуса и полезной нагрузки «Шехаб-3».

Начиная с 2004 года, «Шехаб-3» претерпел несколько значительных, но эволюционных изменений. Некоторые из них были четко видны, в том числе изменения геометрии секции БЧ, уменьшение размеров аэродинамических стабилизаторов в кормовой части ракеты и удлинение корпуса и баков для размещения дополнительного топлива. Менее очевидными новшествами стали использование алюминиевых сплавов вместо стали, уменьшение массы БЧ, перестановка баков окислителя, топлива и баллонов под давлением внутри корпуса ракеты, а также установка новых систем навигации и наведения. В совокупности эти инженерные решения привели к созданию новой ракеты «Гадр-1».

«Гадр-1» (Ghadr-1)

«Гадр-1» – это улучшенный вариант «Шехаб-3», который Тегеран впервые представил в 2007 году. Общая длина ракеты составляет 16,6 м, что примерно на один метр больше, чем у предшественника. Диаметр корпуса остался неизменным – 1,25 м. Увеличенная длина использовалась для размещения растянутых топливных баков и баков окислителя, которые дополнительно вмещают от 1300 до 1500 кг топлива. Добавленное топливо позволяет двигателю проработать около 10 дополнительных секунд. Однако, добавленная метательная нагрузка также увеличивает взлетную массу ракеты.

Для компенсации добавленной массы топлива, корпус «Гадр-1» выполнен с использованием более легких компонентов из алюминиевого сплава, что снижает инертную массу примерно на 600 кг по сравнению с цельностальной версией ракеты. Эта способность изготавливать алюминиевые корпуса считается серьезным достижением иранской ракетной промышленности.

Баллистическая ракета Ирана «Гадр-1»

Масса БЧ «Гадр-1» также уменьшена с 1000 кг до примерно 750 кг. Уменьшение общей инертной массы (включая БЧ) с неполных 3 до примерно 2 тонн, в сочетании с дополнительной метательной нагрузкой, увеличило практическую дальность стрельбы ракеты до 1600 км.

В конструкции «Гадр-1» также изменена форма БЧ. Новый головной отсек имеет носовую часть конической формы, за которой следует короткая цилиндрическая часть (форма «детской бутылочки») и расширяющаяся юбка внизу, где отсек стыкуется с основным корпусом ракеты. Основание конической носовой части и короткая цилиндрическая часть имеют диаметр от 60 до 65 см по сравнению с 72 см у «Шехаб-3». По сравнению с «Шехаб-3», измененная геометрия снижает общий объем и массу БЧ примерно на 20%.

Средняя плотность БЧ «Гадр-1» немного увеличена, что в сочетании с улучшенной аэродинамической формой приводит к более высокой скорости возвращения в атмосферу. В зависимости от дальности полета и общей массы БЧ скорость её атаки может быть в два-три раза выше, чем у «Шехаб-3». Более высокие скорости атаки оставляют более короткое время для реакции средств перехвата ПРО противника. При этом, новый головной блок также предлагает лучшую точность, чем у «Шехаб-3». В сочетании с использованием более современной бесплатформенной инерциальной системы наведения КВО «Гадр-1» может ограничиваться 300 м.

С помощью «Гадр-1» Иран может нанести удар по Израилю из глубины своей собственной территории. Тем не менее, западные эксперты полагают, что проект связан с техническими рисками и является дорогостоящим. Модификации потребовали серьезных инженерных усилий, учета изменения центра давления и центра тяжести новой ракеты, новых аэродинамических сил и структурной динамики. Кроме того, для обеспечения успеха потребовалось объединить обширные инженерные расчеты, компьютерное моделирование и данные экспериментов в аэродинамической трубе на масштабированных моделях. Тем не менее, наиболее важно то, что в ходе перепроектирования иранские инженеры и руководители проекта смогли разработать и применить комплексный, строгий процесс системного проектирования и управления.

«Киам-1» (Qiam-1)

«Киам-1» – это мобильная баллистическая ракета малой дальности (БРМД) на жидком топливе. Впервые испытана в 2010 году и является вариантом «Шехаб-2» с несколькими модернизациями. Самое заметное отличие от прототипа, которое представляет собой крупный технологический прорыв, – отсутствие у ракеты внешних стабилизаторов. Эта особенность конструкции указывает на то, что «Киам-1» имеет улучшенную систему управления вектором тяги для стабилизации ракеты на этапе разгона. Удаление стабилизаторов также незначительно снижает вес и сопротивление. Эти изменения, наряду с переходом на алюминиевый корпус и меньшую полезную нагрузку, позволили увеличить дальность стрельбы до 800 км.

«Киам-1» может также полагаться на наземную РЛС, направляющую ракету на этапе разгона, а также на отделяемую БЧ, форма которой повышает стабильность полета после отделения. Очевидно, что комбинация наземного наведения и отделяемой БЧ затруднит противодействие со стороны ПРО. Вместе с тем, эксперты считают, что конструкция головного блока не приравнивает БЧ ракеты к типу MaRV (маневрирующая отделяемая боеголовка), а КВО «Киам-1» всё еще превышает 1000 м.

Баллистическая ракета «Киам-1» на параде в Тегеране

Первое известное оперативное применение «Киам-1» отмечено 18 июня 2017 года, когда Иран выпустил залп ракет по целям ИГ (запрещено в РФ) в Сирии.

В конце сентября 2018 года иранский государственный телеканал транслировал документальный фильм, содержащий кадры запуска, по всей видимости, модернизированной ракеты «Киам-1», которую некоторые аналитики окрестили «Киам-2». В модернизированной версии вновь появились внешние стабилизаторы в основании корпуса. Возможно, что более важно, секция БЧ имела основание меньшего диаметра, а также подвижные стабилизаторы, что позволяет предположить наличие маневрирующей БЧ (MaRV), способной обеспечить КВО в пределах 100 м.

Эта модернизированная версия «Киам» 1 октября 2018 года нанесла удар по целям ИГ в Сирии, когда Иран выпустил 6 БР из провинции Керманшах в направлении Эль-Букамала. После атаки иранское информационное агентство «Тасмин» опубликовало статью под рубрикой «Эксклюзив: сегодня»: «КСИР официально ввел в действие ракеты «Киам» нового поколения». На официальной фотографии был показан «Киам» на стартовой площадке с такими же хвостовыми стабилизаторами в основании и подвижными стабилизаторами на секции БЧ.

Модифицированный «Киам» также использовался 8 января 2020 года для ответного удара по американским силам на авиабазе (АвБ) Айн аль-Асад после убийство США генерал-майора К.Сулеймани (залп включал также ракеты семейства «Фатех»). На изображениях, размещенных в социальных сетях, видны обломки ракетного корпуса возле г. Хит (Ирак), примерно в 30 км от АвБ Айн аль-Асад. Эти обломки имели те же внешние характеристики, что и модернизированный «Киам». Атака продемонстрировала значительные успехи ИРИ, добившейся за последние несколько лет повышения точности своих БРМД.

«Имад» (Emad)

Это изделие знаменует собой целенаправленные усилия Тегерана по повышению точности и летальности своих баллистических ракет средней дальности (БРСД). Внешне «Имад» выглядит, как «Гадр-1» с отделяемой БЧ, у которой есть ребра, позволяющие боеголовке устойчиво лететь к цели после того, как она снова войдет в атмосферу. После первых летных испытаний 11 октября 2015 года тогдашний министр обороны ИРИ Хоссейн Дехкан заявил, что «Имад» стала «первой ракетой дальнего радиуса действия Ирана, способной наводиться и контролироваться до точки попадания в цель».

Тем не менее, несмотря на комментарии бывшего министра обороны, специалисты IISS указывают на недостаточность общедоступных доказательств, подтверждающих MaRV способность «Имад». На видеозаписи, выпущенной после тестового старта в 2015 году, виден только неопознанный объект, ударяющийся о землю. При этом, даже неясно, что это был «Имад», не говоря уже о том, что БЧ маневрировала, чтобы поразить указанную цель.

Баллистическая ракета Ирана «Имад»

То же самое относится и к видеозаписи, выпущенной в январе 2021 года после военных учений Ирана «Великий пророк 15», которые включали боевые стрельбы БР «Имад». В то время командующий АКС КСИР А.Гаджизаде заявил, что его ракеты успешно поразили модель военно-морской цели в Индийском океане на расстоянии около 1800 км. Но кадры не ясно продемонстрировали, действительно ли была поражена смоделированная цель в океане.

Как известно, принципы, методы и подсистемы, необходимые для эффективного маневрирования при входе в атмосферу – касается БРСД, подобных «Имад», – сильно отличаются от тех, которые используются на ракетах меньшей дальности. Учитывая также время, затраченное другими странами на разработку высокоточных БР с дальностью более 1000 км, аналитики IISS полагают маловероятным, что ИРИ сможет развернуть высокоточную БРСД ранее 2024 года, хотя обширная иностранная помощь со стороны Китая или России может сократить сроки на два-три года.

«Хорремшехр» (Khorramshahr)

«Хорремшехр» – это жидкостная одноступенчатая БРСД, с высокой вероятностью заимствована от северокорейской ракеты «Мусудан» (Musudan). Последняя, в свою очередь, базируется на советской баллистической ракете Р-27 (SS-N-6 Serb), устанавливавшейся на подводных лодках. Сообщается, что Тегеран приобрел 18 таких ракет непосредственно у Пхеньяна, примерно, в 2005 году.

Впервые «Хорремшехр» представили во время военного парада 22 сентября 2017 года. Ракета имеет длину около 13,5 м и диаметр 1,5 м. Установленный на ней двигатель 4Д10 от АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева» отличается от вариантов «Шехаб» и первоначально разрабатывался для советской ракеты Р-27. Он использует другую, более эффективную комбинацию топлива и окислителя, состоящую из несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и четырехокиси азота. По сообщениям СМИ, проведено четыре летных испытания «Хорремшехр», из которых, по крайней мере, одно являлось испытанием модернизированного варианта «Хорремшехр-2».

Во время первого пуска, о котором сообщалось 11 июля 2016 года, согласно публикациям, ракета взорвалась вскоре после старта, повторив неудачные попытки Северной Кореи с «Мусудан» весной того же года. Сообщается, что 29 января 2017 года, во время фазы полета без двигателя, примерно в 900 км от стартовой площадки произошел катастрофический отказ. О причинах выхода из строя ракеты, спустя значительный период после того, как двигатель был остановлен, и до того, как она снова вошла бы в атмосферу не сообщалось.

Баллистическая ракета «Хорремшехр»

Кадры третьего возможного летного испытания были показаны на военной и оборонной выставке «Эктедар 40» (Eghtedar 40) в Тегеране, в феврале 2019 года. Но по сравнению с предыдущими версиями, у ракеты на видео была другая, меньшая БЧ с конической секцией, соединяющей носовой отсек с остальным корпусом ракеты. На выставленном плакате демонстрировалось более подробное изображение ракеты с маркировкой «Хорремшехр-2», которая имела БЧ с ребристыми стабилизаторами по типу «Имад».

Кадры потенциального четвертого пуска появились в августе 2020 года, когда информационное агентство «Фарс» сообщило об успешном испытании «Хорремшехр-2» и поражении его БЧ целевой площадки размером 40 х 40 м. Отмечается, что на видео ракета имела ту же оребренную боеголовку, что и на плакате на выставке «Эктедар 40».

Есть некоторые споры о дальности стрельбы «Хорремшехр». Командующий АКС КСИР А.Гаджизаде заявил в 2017 году, что ракета способна доставлять полезную нагрузку массой 1800 кг на дальность 2000 км. На упомянутом выше плакате с выставки также указывалась дальность в 2000 км, но полезная нагрузка – в размере 1500 кг. Эти данные несколько расходятся с оценкой независимых экспертов о том, что северокорейский «Мусудан», являвшийся, скорее всего, прототипом «Хорремшехр», вероятно, имеет дальность от 2500 до 4000 км, хотя и с более легкой БЧ.

Предполагая оснащение тем же двигателем, что и «Мусудан», инженерная реконструкция показывает, что «Хорремшехр», как минимум, имеет дальность в 2000 км при переносе полезной нагрузки в 1000 кг. В случае уменьшения массы БЧ до 500 кг дальность может увеличиться до 3000 км, хотя это очень приблизительная оценка. В конечном итоге более точная оценка возможна только при наличии дополнительных сведений или результатов летных испытаний.

Одним из возможных объяснений очень большой (от 1500 до 1800 кг) полезной нагрузки, заявленной для «Хорремшехр», специалисты считают то, что ракета предназначен для установки нескольких БЧ или ложных целей для насыщения систем ПРО. Поскольку региональные противники ИРИ вкладывают значительные средства в ПРО, для Тегерана представляется экономически выгодным попытаться преодолеть эти системы с помощью ракетных залпов и ложных целей. А.Гаджизаде также указал в 2017 году, что «Хорремшехр» способен нести несколько БЧ. Однако, зарубежные эксперты, полагают, что это утверждение, скорее всего, относится к суббоеприпасам, а не к нескольким независимо управляемым БЧ с индивидуальным наведением типа MIRV. Последнее является технически сложным решением и требует летных испытаний, которые, по всей видимости, еще не проводились.

Несмотря на сообщения иранских СМИ о наведении БЧ на конечном участке как для «Хорремшехр-1», так и для -2, для независимой проверки этих утверждений публичных доказательств недостаточно. Поскольку наведение первого варианта «Хорремшехр» могло полагаться на более старую инерциально-навигационную систему, аналогичную установленной на «Мусудан», КВО ракета оценивается в 1500 м. Наличие стабилизаторов на БЧ «Хорремшехр-2», возможно, улучшает эту характеристику ракеты.

Хотя ранние неудачные испытания «Хорремшехр» оставили открытой возможность отказа Тегерана от системы, не завершив ее разработку, недавние летные испытания, а также появление нового модернизированного варианта показывают, что работы в рамках проекта будут продолжены, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Возможности ИРИ изготавливать «Хоррамшехр» в больших количествах ограничены способностью производить двигатель и топливо или приобретать их у иностранных поставщиков. Если Тегеран получит доступ к достаточному количеству двигателей, он сможет спроектировать и построить арсенал ракет «Хорремшехр» с более легкими БЧ, способными поражать большую часть южной и восточной Европы и, возможно, даже Францию. Кроме того, если Иран примет решение построить многоступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и сможет освоить технологию двигателей 4Д10, он также сможет использовать эти двигатели в качестве строительных блоков для такой системы.

Продолжение следует…

По материалам ресурсов: iiss.org, missilethreat.csis.org, iranprimer.usip.org