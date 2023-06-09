Источник: Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС

По словам собеседника агентства, украинская сторона "продолжает настаивать, что разрушение дамбы произошло исключительно в результате действий России"

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Украина в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС запросила гуманитарную помощь НАТО на заседании Комиссии НАТО - Украина в четверг на уровне послов в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Украина призвала все страны НАТО оказать срочную гуманитарную помощь в связи с гуманитарной катастрофой в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС", - сказал он.

Он подчеркнул, что украинская сторона "продолжает настаивать, что разрушение дамбы произошло исключительно в результате действий России".