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ТАСС

Источник: Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС

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Каховская ГЭС
Каховская ГЭС.
Источник изображения: Оперативный штаб Новой Каховки/ ТАСС

По словам собеседника агентства, украинская сторона "продолжает настаивать, что разрушение дамбы произошло исключительно в результате действий России"

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Украина в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС запросила гуманитарную помощь НАТО на заседании Комиссии НАТО - Украина в четверг на уровне послов в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Украина призвала все страны НАТО оказать срочную гуманитарную помощь в связи с гуманитарной катастрофой в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС", - сказал он.

Он подчеркнул, что украинская сторона "продолжает настаивать, что разрушение дамбы произошло исключительно в результате действий России". 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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