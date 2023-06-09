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ТАСС

На космодром Восточный доставили более 40 спутников для запуска с аппаратом "Метеор-М"

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Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник изображения: © Роскосмос

В ближайшее время специалисты начнут готовить аппараты к запуску на ракете-носителе "Союз-2.1б"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 40 малых космических аппаратов, которые будут запущены попутной нагрузкой вместе со спутником "Метеор-М" № 2-3, доставлены на космодром Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе в четверг.

"На космодром Восточный прибыли 42 малых космических аппарата, которые предстоит запустить попутной полезной нагрузкой с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3", - говорится в сообщении.

В ближайшее время специалисты начнут готовить аппараты к запуску на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

"По договору "Главкосмоса" с Фондом содействия инновациям будут запущены 16 университетских кубсатов (малых космических аппаратов - прим. ТАСС) проекта Space-Pi, а по программе Роскосмоса "УниверСат" - 9 спутников. Еще 17 малых космических аппаратов будут запущены в интересах российских и зарубежных коммерческих заказчиков", - пояснили в госкорпорации.

"Метеор-М" № 2-3 предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. На нем установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. 

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