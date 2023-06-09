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Военное обозрение

Экс-глава Пентагона: В случае провала контрнаступления поддержка Киева со стороны США и Европы ослабнет

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Источник изображения: topwar.ru

Уже больше года на Украину идут эшелоны западной военной помощи, без которой Киев уже давно капитулировал бы. Однако и терпению Запада когда-нибудь придёт конец. Многомиллиардные поставки должны быть оправданы Украиной, которая должна провести успешное контрнаступление, и тогда западные политики смогут отчитаться перед своим электоратом за все эти затраты.

Однако, если «долгожданное» на Западе контрнаступление всё же провалится, это будет очевидным провалом не только Киева, но и всего коллективного Запада.

По словам американского политика Марка Эспера, занимавшего пост министра обороны при Дональде Трампе, неудачное контрнаступление Украины приведёт к ослаблению ее поддержки со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Если Украина справится, то поддержка США будет продолжаться. Если нет, то она может ослабнуть, а если поддержка США ослабнет, то многие другие страны сделают так же

- сказал экс-глава Пентагона.

Политик добавил, что недавно побывал в Европе, где часто ему задавали вопросы относительно американской военной поддержки Украины.

Киеву необходимо приложить все усилия, чтобы контрнаступление прошло как следует, так как на кон поставлено слишком многое, считает Эспер.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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