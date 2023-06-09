Минобороны Индонезии представило в парламенте рекордный по стоимости проект оборонного бюджета на 2024 ф.г.

ЦАМТО, 8 июня. Минобороны Индонезии представило в парламенте страны рекордный по стоимости проект оборонного бюджета на 2024 ф.г. в сумме 350 трлн. индонезийских рупий (23,5 млрд. долл. по текущему курсу).
Как сообщает KOMPAS.TV, предложение было представлено заместителем министра обороны М.Хериндрой на рабочем совещании с Комиссией I парламента страны 7 июня.
Замминистра обороны пояснил высокий ориентировочный потолок военных расходов реализацией плана формирования т.н. "минимально необходимых сил" (MEF – Minimum Essential Force).
Как было заявлено, Министерству обороны необходимо получить крупное финансирование на проект закупки истребителей "Рафаль". Также ведутся переговоры по F-15. На данный момент военное ведомство получает только 40% от необходимых средств.
Издание отмечает, что выделенный на текущие расходы ВС Индонезии в 2024 ф.г. бюджет снижен до 123 трлн. индонезийских рупий против 139 трлн. индонезийских рупий в 2023 году (из этого можно сделать вывод, что бюджет на капитальные расходы, в том числе закупку вооружений существенно возрос – прим. ред.). Текущее фактическое освоение бюджета 2023 года Минобороны Индонезии на данный момент превышает 90 проц.