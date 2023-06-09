Минобороны Индонезии представило в парламенте рекордный по стоимости проект оборонного бюджета на 2024 ф.г.

Церемония передачи ВМС Индонезии первой подводной лодки индонезийской постройки Alugoro (бортовой номер "405"), построенной индонезийским государственным судостроительным предприятием РТ PAL при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Сурабая, 17.03.2021 (c) ВМС Индонезии.

ЦАМТО, 8 июня. Минобороны Индонезии представило в парламенте страны рекордный по стоимости проект оборонного бюджета на 2024 ф.г. в сумме 350 трлн. индонезийских рупий (23,5 млрд. долл. по текущему курсу).

Как сообщает KOMPAS.TV, предложение было представлено заместителем министра обороны М.Хериндрой на рабочем совещании с Комиссией I парламента страны 7 июня.

Замминистра обороны пояснил высокий ориентировочный потолок военных расходов реализацией плана формирования т.н. "минимально необходимых сил" (MEF – Minimum Essential Force).

Как было заявлено, Министерству обороны необходимо получить крупное финансирование на проект закупки истребителей "Рафаль". Также ведутся переговоры по F-15. На данный момент военное ведомство получает только 40% от необходимых средств.

Издание отмечает, что выделенный на текущие расходы ВС Индонезии в 2024 ф.г. бюджет снижен до 123 трлн. индонезийских рупий против 139 трлн. индонезийских рупий в 2023 году (из этого можно сделать вывод, что бюджет на капитальные расходы, в том числе закупку вооружений существенно возрос – прим. ред.). Текущее фактическое освоение бюджета 2023 года Минобороны Индонезии на данный момент превышает 90 проц.