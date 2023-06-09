Войти
ТАСС

В Росгвардии заявили о захвате комплекса для выявления точек работы операторов дронов

257
0
0
Александр Ходаковский принимает участие в дискуссии на тему
Александр Ходаковский принимает участие в дискуссии на тему.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Начальника ГУ ведомства по ДНР Александр Ходаковский не уточнил название комплекса и обстоятельства, при которых силам РФ удалось завладеть им

ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Военнослужащие российских сил захватили комплекс канадского производства для выявления точек работы операторов беспилотников. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

"В руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное, в первую очередь, для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец превосходит все, что мы знали, в разы", - написал он в Telegram-канале.

Ходаковский не уточнил название комплекса и обстоятельства, при которых силам РФ удалось завладеть комплексом. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.04.2023
«Они видели погибавших сослуживцев — это мотивирует»
02.06.2020
Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень
21.05.2020
"Калашников" поставит Росгвардии 1600 автоматов АК-200 и АК-205
02.04.2020
Израильский производитель ракет и дронов начал выпускать аппараты ИВЛ
29.01.2019
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
28.09.2017
"Рособоронэкспорт" расширит сферу внешнеторговой деятельности
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 09:14
  • 50825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 08:39
  • 2
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 09.06 06:01
  • 2496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 02:12
  • 1
Шведское Минобороны сообщило об окончании обучения украинских военных эксплуатации БМП CV90
  • 08.06 18:48
  • 1
В России усомнились в характеристиках иранской ракеты
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции