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Известия.ru

Пентагон опроверг сообщения о реконструкции «неземных» космических кораблей

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Источник изображения: Фото: Getty Images/Kiyoshi Tanno

Пентагон опроверг сообщение о том, что американские военные восстанавливали разбившиеся «неземные» космические корабли и реконструировал их технологии. Об этом в среду, 7 июня, сообщает телеканал Fox News.

Накануне бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш в беседе с телеканалом NewsNation заявил, что министерству обороны США удалось заполучить и восстановить космические корабли внеземного происхождения, которые либо приземлились, либо разбились, в рамках секретной военной программы. Он также добавил, что американские военные якобы обнаружили тела инопланетных пилотов.

«Пентагон опроверг заявление разоблачителя секретной правительственной программы Дэвида Граша, которая, по его словам, заключалась в восстановлении разбившихся НЛО и обратном проектировании их технологий», — сообщает телеканал со ссылкой на представителя американского военного ведомства Сьюзан Гоф.

По словам Гоф, на сегодняшний день управление Пентагона по разрешению аномалий во всех областях (AARO), которое специализируется на расследовании неопознанных летающих объектов (НЛО), не обнаружило поддающейся проверке информации о том, что «какие-либо программы, касающиеся обладания или обратного проектирования внеземных материалов, существовали в прошлом или существуют в настоящее время».

В декабре 2022 года агентство Associated Press сообщало, что управление получило «несколько сотен» новых обращений по поводу разных явлений, но в Пентагоне пока так и не нашли подтверждений посещения Земли инопланетянами.

В мае того же года в Пентагоне заявили об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами. Однако, как заявил тогда заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй, случаи непосредственного столкновения американской военной техники с НЛО зафиксированы не были.

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Страны
США
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