В США заявили, что на примере боев на Украине извлекают уроки о логистике, разведке, ПВО

По словам начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, американская сторона в свете событий на Украине стала уделять больше внимания "цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам"

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США при анализе боевых действий на Украине извлекает уроки, касающиеся логистики, сбора разведывательных данных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО. Об этом сообщил в среду на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла начальник штаба ВВС США Чарльз Браун.

Генералу был задан вопрос о том, какие уроки американские военные извлекают, наблюдая за боевыми действиями, касающимися проведения специальной военной операции на Украине. "Думаю, тут несколько вещей. Одна состоит в том, что конфликты обычно продолжаются дольше, чем прогнозирует большинство людей. Это важность логистики и, я бы сказал, важность информации, то, какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения", - ответил он.

"И последнее - это превосходство в воздухе. Ни у одной стороны первоначально не было превосходства в воздухе. Превосходство в воздухе касается не только самолетов с ракетами, это также противовоздушная оборона", - констатировал он. Браун отметил, что Пентагон, в частности, следит за применением украинской стороной средств ПВО. Генерал сообщил, что военным США "нужно обдумать" вопросы, касающиеся этого. По словам Брауна, американская сторона в свете событий на Украине стала уделять больше внимания "цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам".

Американский президент Джо Байден в мае выдвинул кандидатуру Брауна на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США. Байден отметил тогда, что Браун имеет боевой опыт, занимал командные должности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Председатель КНШ не осуществляет оперативного управления ВС США. Занимающее этот пост лицо считается высшим американским военачальником и главным военным советником президента США.