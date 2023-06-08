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В США перечислили ракеты и бомбы для украинских F-16

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GBU-53
GBU-53.
Источник изображения: RAYTHEON

Истребители F-16, которые могут получить Вооруженные силы Украины (ВСУ), могут оснастить ракетами AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM), AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) и AIM-9 Sidewinder, а также бомбами GBU-53/B Small Diameter Bomb (SDB). Соответствующее оружие перечислило издание The Drive.

Как утверждается, HARM позволит расширить возможности ВСУ по противодействию российской противовоздушной обороне (ПВО). Другие ракеты — AMRAAM — уже используются украинской стороной в составе систем ПВО Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). Издание допускает, что ВСУ могут получить более эффективную версию AMRAAM, чем имеют сейчас. Sidewinder также используются ВСУ в составе NASAMS, однако для истребителей Киев может получить более старые версии ракет.

Бомбы GBU-53/B, согласно изданию, станут критически важными для ВСУ, поскольку позволят с высокой точностью поражать защищенные укрытия.

The Drive допускает, что вместе с F-16 украинская сторона может получить ракеты IRIS-T (известные как AIM-2000), JDAM-ER/JDAM, Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), Miniature Air Launched Decoy (MALD), AIM-7 Sparrow, AGM-84 Harpoon, AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW), AGM-142 Popeye/Have Nap и AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM).

«Прибытие F-16 станет важным повышением боеспособности Украины. Оружие, полученное для использования с F-16, во многом определит его истинную стоимость в ближайшей перспективе», — резюмирует издание.

В марте аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк в комментарии Defense News заявил, что для Украины лучшим истребителем, который могут поставить западные страны, стал бы шведский Gripen. Эксперт счел американские F-16 неподходящими для Украины из-за слишком больших воздухозаборников, требующих хороших взлетно-посадочных полос.

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
AGM-154
AIM-9
AMRAAM
APKWS
F-16
GBU-39
Gripen NG
Harpoon ПКР
JASSM
JDAM
NASAMS
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