Оборонный бюджет США на 2024 ф.г. утвержден в сумме 886 млрд. долларов

ЦАМТО, 7 июня. Американский конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2024 финансовый год в размере 886 млрд. долл.

Как сообщает Janes.com, таким образом, бюджетный запрос президента Джо Байдена был удовлетворен. Объем нового бюджета превышает уровень 2023 ф.г. на 3,3% или на 28 млрд. долл.

Сенат одобрил проект оборонного бюджета 1 июня, Палата представителей – 2 июня. Президент Джо Байден подписал закон 3 июня 2023 года.

Как отмечает издание, финансирование национальной обороны, наряду с сокращением расходов, не связанных с обороной, включено в Закон "О финансовой ответственности 2023 года" (Fiscal Responsibility Act of 2023), который также повышает потолок долга правительства США, чтобы предотвратить неминуемый дефолт по его финансовым обязательствам (подписан 3 июня 2023 года).

Отмечается, что финансирование расходов оборону США в 2025 ф.г. возрастет еще на 1% – до 895 млрд. долл.