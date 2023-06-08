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Военное обозрение

Франция доставила в Румынию два первых сторожевых катера FPB 98 MKI, построенных для пограничной службы Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Два первых сторожевых катера FPB 98 MKI, построенные во Франции для Береговой охраны украинской госпогранслужбы, уже находятся на территории Румынии, прибыв туда морским путем. Об этом сообщает Navalnews.com со ссылкой на турецкого споттера Yörük Işık, снявшего проход грузового судна с катерами на борту через турецкие проливы.

23 мая 2023 года грузовое судно "Фарухари Гайя", на борту которого находились два сторожевых катера для Украины, проследовало через проливы в Черное море. Как сообщается, конечным пунктом судна была не Одесса, в порт которой разрешено входить судам только в рамках зерновой сделки, а румынская Констанца.

Таким образом, два украинских катера сейчас находятся в Румынии. Дальнейшая их судьба пока не известна, предполагается, что они могут остаться у румын до конца боевых действий, хотя возможна переброска их на Украину, но только сухопутным путем.

О том, что Франция начала отправку первых двух сторожевых катеров FPB 98 MKI для украинских пограничников, стало известно в прошлом месяце. 10 мая два катера с бортовыми номерами BG-202 и BG-203 погрузили на борт грузового судна, 16 мая оно прибыло на Мальту, 19 мая судно было в греческом порту Александрополис, далее сообщений о нем просто не было. Как оказалось, оно прошло проливы и прибыло в Констанцу.

FPB 98 MKI – патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 метра, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Вооружение: 30-мм артиллерийская установка DS30B. Экипаж - 14 человек. Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье. Данные катера Украина намерена использовать для охраны госграницы и противодействию диверсионно-разведывательным группам противника, возможно, что их планируют перебросить на Днепр.

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Украина
Франция
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