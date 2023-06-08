Зеленский утверждает, что Киев не использует западное оружие на территории России

Газета Le Soir ранее со ссылкой на источники сообщила, что власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Украине с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Киев не использует оружие, поставленное странами Запада, на территории России, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не используем [западное] оружие на территории России, ко мне [по этому поводу] никто не обращался", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.

4 июня газета Le Soir со ссылкой на источники сообщила, что власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Украине с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.

Накануне премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в интервью радиостанции Radio 1, отвечая на вопросы о наличии бельгийского оружия у украинских боевиков, атаковавших Белгородскую область, также заявил, что оружие, предоставленное Бельгией Украине, может использоваться ВС Украины только для обороны, и подчеркнул, что Брюссель "воспринял всерьез" сообщения о его применении в Белгородской области.