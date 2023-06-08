Войти
ТАСС

Зеленский утверждает, что Киев не использует западное оружие на территории России

531
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Carl Court

Газета Le Soir ранее со ссылкой на источники сообщила, что власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Украине с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Киев не использует оружие, поставленное странами Запада, на территории России, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не используем [западное] оружие на территории России, ко мне [по этому поводу] никто не обращался", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.

4 июня газета Le Soir со ссылкой на источники сообщила, что власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Украине с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.

Накануне премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в интервью радиостанции Radio 1, отвечая на вопросы о наличии бельгийского оружия у украинских боевиков, атаковавших Белгородскую область, также заявил, что оружие, предоставленное Бельгией Украине, может использоваться ВС Украины только для обороны, и подчеркнул, что Брюссель "воспринял всерьез" сообщения о его применении в Белгородской области. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
Украина
Похожие новости
10.03.2023
Призывы генсека НАТО к "долгой борьбе" с Россией усилены войсками США в ЕС
24.06.2022
Французы об Украине в ЕС: это все равно что построить психушку за наш счет
18.03.2022
Постоянно демонстративное наблюдение
02.07.2015
Болгария намерена перейти с МиГ на истребители НАТО
01.07.2014
Есть ли перспективы у украинского оборонно-промышленного комплекса?
04.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2004-2011 гг. составил около 87 млрд долларов
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:53
  • 50751
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 11:51
  • 2487
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности