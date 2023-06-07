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ТАСС

В США заявили, что любая помощь Киеву должна быть включена в утвержденный бюджет Пентагона

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Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Источник изображения: © РИА Новости

Как отмечает портал Punchbowl News, Конгресс уже выделил более $110 млрд с момента начала специальной военной операции на Украине

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Любая дополнительная помощь Украине должна быть включена в бюджет Пентагона на 2024 год, согласованный в рамках подписанного президентом США Джо Байденом законопроекта о повышении потолка государственного долга. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

По его словам, любая дополнительная помощь Киеву должна быть заложена в уже утвержденный бюджет Пентагона в размере $886 млрд. "Сначала вы должны показать, для чего вам нужны деньги. Есть определенный процесс одобрения [выделения средств]", - подчеркнул он в интервью порталу Punchbowl News, опубликованном во вторник. Маккарти отвечал на вопрос, изменится ли его мнение, если Украине понадобится увеличить финансовую помощь.

Как отмечает портал, Конгресс США уже выделил более $110 млрд с момента начала специальной военной операции на Украине.

3 июня Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга. Инициативу, которая, по словам президента, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат. 31 мая это сделала Палата представителей. Достигнутое соглашение предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы. 

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Страны
США
Украина
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