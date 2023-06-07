Пожар на индонезийском десантном корабле Teluk Hading

Как сообщили индонезийские СМИ, днем 3 июня 2023 года произошёл крупный пожар на борту среднего десантного корабля ВМС Индонезии Teluk Hading (бортовой номер "538", бывший корабль флота ГДР Cottbus проекта 108, приобретенный в 1994 году). Возгорание произошло в 8 милях от порта Бира на острове Сулаяр, провинция Южное Сулавеси, во время следования корабля транспортным рейсом из Джакарты на Западное Папуа.

Горящий средний десантный корабль ВМС Индонезии Teluk Hading (бортовой номер "538", бывший корабль флота ГДР Cottbus проекта 108), 03.06.2023 (с) социальные сети

Пожар, как сообщается, начался около полудня 3 июня в помещении дизель-генераторов и быстро охватил всю надстройку корабля. Около 14.15 по местному времени корабль потерял ход и подал сигнал бедствия. Пожар был хорошо виден с берега в районе Бира. Все находившиеся на борту 119 человек (62 члена экипажа и 57 перевозимых военнослужащих индонезийской армии) были благополучно быстро эвакуированы уже днем 3 июня на подошедший гражданский буксир Bahtera Zalfa, кроме того, в спасательных работах приняли участие буксиры Golden Ace и Green Wave.

ВМС Индонезии направили для оказания помощи горящему кораблю корвет Sultan Iskandar Muda (бортовой номер "367"), ракетные катера Sampari ("628"), Tombak ("629"), Terapang ("648") и большой сторожевой катер Escolar ("871").

После частичного выгорания Teluk Hading, ВМС Индонезии смогли взять его на буксир и вечером 4 июня привести в Бира, где он был поставлен к молу. Сообщается, что вечером 5 июня корабль еще дымился. Начато официальное расследование.

Тeluk Hading - бывший корабль флота ГДР Cottbus постройки 1978 года и один из 12 средних десантных кораблей проекта 108 (обозначение НАТО Frosch I), построенных верфью Peene-Werft в Вольгасте. В 1993 году после объединения Германии эти 12 кораблей вместе с двумя построенными на том же корпусе кораблями снабжения проекта 109 (Frosch II) были приобретены Индонезией. Из указанных 12 единиц, к настоящему времени ВМС Индонезии уже потеряли в авариях и инцидентах два корабля - Teluk Peleng (бортовой номер "535") наскочил на бетонный мол в ноябре 2013 года, а Teluk Jakarta (бортовой номер "541") затонул 14 июля 2020 года у острова Кангеан в результате аварии в шторм. Кроме того СДК Teluk Berau (бортовой номер "534") был списан в 2012 году и тогда же потоплен в качестве мишени одной из приобретенных Индонезией в России сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт".

Различные аварии остаются бичом ВМС Индонезии - в частности, в сентябре 2018 года ракетный катер Rencong (бортовой номер "622", южнокорейской постройки 1979 года) сгорел в результате пожара и затонул в море близ Соронга, Западное Папуа; в декабре 2017 года в Малаккском проливе в шторм после отказа двигателей затонул сторожевой катер Sibarau (бортовой номер "847"); в мае 2016 года, напоровшись на корпус затонувшего судна, у Суматры потерпел аварию и затонул корвет Pati Unus (бортовой номер "384", бывший малый противолодочный корабль флота ГДР проекта 133.1); в сентябре 2012 года в Баньюванги (Восточная Ява) перед самым выходом на испытания сгорел законченный там постройкой для ВМС Индонезии цельнокомпозитный ракетный тримаран Klewang (бортовой номер "625") проекта Х3К; несколько катеров индонезийского флота в последние годы были потеряны в результате ураганов.

Кадры пожара и спасения людей с горящего среднего десантного корабля ВМС Индонезии Teluk Hading (бортовой номер "538", бывший корабль флота ГДР Cottbus проекта 108), 03.06.2023 (с) ВМС Индонезии

Прибуксированный в порт Бира на острове Сулаяр, провинция Южное Сулавеси, выгоревший в результате пожара средний десантный корабль ВМС Индонезии Teluk Hading (бортовой номер "538", бывший корабль флота ГДР Cottbus проекта 108), 03.06.2023 (с) социальные сети