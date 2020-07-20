Войти
bmpd.livejournal.com

Затонул индонезийский средний десантный корабль Teluk Jakarta

160
0
0

Как сообщили индонезийские СМИ, 14 июля 2020 года у индонезийского острова Кангеан в результате аварии затонул средний десантный корабль Teluk Jakarta (бортовой номер "541") ВМС Индонезии - бывший корабль флота ГДР проекта 108.

Затонувший в результате аварии 14.07.2020 средний десантный корабль ВМС Индонезии Teluk Jakarta (бортовой номер "541") - бывший корабль флота ГДР проекта 108 (с) ВМС Индонезии

Сообщается, что Teluk Jakarta вышел из Сурабаи 12 июля для выполнения рутинной задачи по доставке предметов снабжения на военно-морские объекты в восточной части Индонезии. 14 июля в условиях шторма у корабля, находящегося северо-восточнее острова Кангеан открылась течь. Поступление воды остановить не удалось, и вскоре корабль ввиду затопления машинного отделения потерял ход и около 21 часа по местному времени затонул на глубине 90 метров.

Все 55 человек, находившихся на бортуTeluk Jakarta, были спасены - 54 человека были приняты на борт контейнеровоза Tanto Sejahtera и позднее переданы на высланный на помощь аварийному кораблю новый индонезийский фрегат Raden Eddy Martadinata (проекта SIGMA 10514), а еще один человек позднее был поднят из воды грузопассажирским судном Dobonsolo.

Тeluk Jakarta - бывший корабль флота ГДР Eisenhüttenstadt постройки 1979 года и один из 12 средних десантных кораблей проекта 108 (обозначение НАТО Frosch I), построенных верфью Peene-Werft в Вольгасте. В 1993 году после объединения Германии эти 12 кораблей вместе с двумя построенными на том же корпусе кораблями снабжения проекта 109 (Frosch II) были приобретены Индонезией. Из указанных 12 единиц, к настоящему времени ВМС Индонезии уже потеряли один корабль Teluk Peleng (бортовой номер "535"), наскочивший на бетонный мол в ноябре 2013 года; кроме того СДК Teluk Berau (бортовой номер "534") был списан в 2012 году и тогда же потоплен в качестве мишени одной из приобретенных Индонезией в России сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт".

Различные аварии остаются бичом ВМС Индонезии - в частности, в сентябре 2018 года ракетный катер Rencong (бортовой номер "622", южнокорейской постройки 1979 года) сгорел в результате пожара и затонул в море близ Соронга, Западное Папуа; в декабре 2017 года в Малаккском проливе в шторм после отказа двигателей затонул сторожевой катер Sibarau (бортовой номер "847"); в мае 2016 года, напоровшись на корпус затонувшего судна, у Суматры потерпел аварию и затонул корвет Pati Unus (бортовой номер "384", бывший малый противолодочный корабль флота ГДР проекта 133.1); в сентябре 2012 года в Баньюванги (Восточная Ява) перед самым выходом на испытания сгорел законченный там постройкой для ВМС Индонезии цельнокомпозитный ракетный тримаран Klewang (бортовой номер "625") проекта Х3К; несколько катеров индонезийского флота в последние годы были потеряны в результате ураганов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индонезия
Россия
Южная Корея
Продукция
Х-61 Яхонт
Проекты
2020-й год
NATO
SIGMA 10514
Похожие новости
05.04.2017
Подводный флот стран НАТО: состояние и перспективы
24.02.2014
Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
27.02.2013
Тенденции становятся реальностью
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
11.11.2010
Россия и Индонезия намерены расширить сотрудничество в сфере ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:59
  • 6
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин