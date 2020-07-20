Затонул индонезийский средний десантный корабль Teluk Jakarta

Как сообщили индонезийские СМИ, 14 июля 2020 года у индонезийского острова Кангеан в результате аварии затонул средний десантный корабль Teluk Jakarta (бортовой номер "541") ВМС Индонезии - бывший корабль флота ГДР проекта 108.

Затонувший в результате аварии 14.07.2020 средний десантный корабль ВМС Индонезии Teluk Jakarta (бортовой номер "541") - бывший корабль флота ГДР проекта 108 (с) ВМС Индонезии

Сообщается, что Teluk Jakarta вышел из Сурабаи 12 июля для выполнения рутинной задачи по доставке предметов снабжения на военно-морские объекты в восточной части Индонезии. 14 июля в условиях шторма у корабля, находящегося северо-восточнее острова Кангеан открылась течь. Поступление воды остановить не удалось, и вскоре корабль ввиду затопления машинного отделения потерял ход и около 21 часа по местному времени затонул на глубине 90 метров.

Все 55 человек, находившихся на бортуTeluk Jakarta, были спасены - 54 человека были приняты на борт контейнеровоза Tanto Sejahtera и позднее переданы на высланный на помощь аварийному кораблю новый индонезийский фрегат Raden Eddy Martadinata (проекта SIGMA 10514), а еще один человек позднее был поднят из воды грузопассажирским судном Dobonsolo.

Тeluk Jakarta - бывший корабль флота ГДР Eisenhüttenstadt постройки 1979 года и один из 12 средних десантных кораблей проекта 108 (обозначение НАТО Frosch I), построенных верфью Peene-Werft в Вольгасте. В 1993 году после объединения Германии эти 12 кораблей вместе с двумя построенными на том же корпусе кораблями снабжения проекта 109 (Frosch II) были приобретены Индонезией. Из указанных 12 единиц, к настоящему времени ВМС Индонезии уже потеряли один корабль Teluk Peleng (бортовой номер "535"), наскочивший на бетонный мол в ноябре 2013 года; кроме того СДК Teluk Berau (бортовой номер "534") был списан в 2012 году и тогда же потоплен в качестве мишени одной из приобретенных Индонезией в России сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт".

Различные аварии остаются бичом ВМС Индонезии - в частности, в сентябре 2018 года ракетный катер Rencong (бортовой номер "622", южнокорейской постройки 1979 года) сгорел в результате пожара и затонул в море близ Соронга, Западное Папуа; в декабре 2017 года в Малаккском проливе в шторм после отказа двигателей затонул сторожевой катер Sibarau (бортовой номер "847"); в мае 2016 года, напоровшись на корпус затонувшего судна, у Суматры потерпел аварию и затонул корвет Pati Unus (бортовой номер "384", бывший малый противолодочный корабль флота ГДР проекта 133.1); в сентябре 2012 года в Баньюванги (Восточная Ява) перед самым выходом на испытания сгорел законченный там постройкой для ВМС Индонезии цельнокомпозитный ракетный тримаран Klewang (бортовой номер "625") проекта Х3К; несколько катеров индонезийского флота в последние годы были потеряны в результате ураганов.