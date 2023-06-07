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Военное обозрение

Украинские «волонтёры» завершили разработку «тяжёлой БМП» на базе советского танка Т-62М для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские «волонтёры» завершили разработку тяжелой боевой машины пехоты, она же машина "огневой поддержки", для украинской армии, изделие готово к выходу на испытания.

Новая "тяжелая БМП" создана базе советского танка Т-62М, как утверждается, трофейного, и переданного волонтерам украинскими военными. На корпус танка приделали башню от российской боевой машины пехоты БМП-2 с 30-мм автоматической пушкой. Башню и переднюю часть корпуса изделия прикрыли блоками динамической защиты "Контакт-1", но в дальнейшем планируется установка динамической защиты по всему корпусу, включая кормовую часть.

Предполагается, что установленная защита будет способна противостоять противотанковым средствам российской армии, а вооружение - наносить поражение пехоте противника, а также легкобронированной технике. Данная машина, получившая название "Каратель", должна еще и перевозить отделение военнослужащих, но в первом варианте данной функции не предусмотрено. Вот в дальнейшем, если работы по проекту будут продолжены, волонтеры обещают склепать уже "настоящую" тяжелую БМП.

Следующая версия будет как раз для десанта, транспорт последнего километра, чтобы максимально безопасно доставить в отделение личного состава

- заявил один из участников данного проекта.

Как уже сообщалось, конечной задачей данного проекта является создание "тяжелой" БМП, способной доставлять пехоту к переднему краю под огнем противника. Волонтеры уверены, что у них точно получится сделать то, что не смогли разработать конструкторские бюро крупных предприятий, выпускающих бронетехнику, за все годы незалежности Украины.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМП-2
Т-62
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