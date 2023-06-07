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ТАСС

Пентагон заявил о нехватке кадров в ВПК США из-за поддержки Украины

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © Flickr / Kevin H.

Вашингтон заинтересован в унификации вооружений с союзниками, сообщил заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) сталкивается с трудностями, в том числе нехваткой работников, из-за необходимости оказывать активную военную помощь Украине, в связи с этим Вашингтон заинтересован в унификации вооружений с союзниками. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Усилия по оказанию помощи Украине создали нагрузку для нашего военно-промышленного комплекса", - констатировал он, выступая на конференции в Вашингтоне. Говоря о путях решения возникших трудностей, Кол отметил: "Думаю, что нам нужно действовать как на односторонней основе, так и коллективно. На односторонней основе мы вкладываем дополнительно миллиарды долларов в наш оборонный комплекс и в наши цепочки поставок, чтобы они были более устойчивы и эффективны, для увеличения общей производительности". "Но думаю, мы все больше понимаем, что нужно воспринимать военно-промышленный комплекс как коллективное благо для всего свободного мира", - подчеркнул заместитель министра обороны США.

Говоря о развитии ВПК Соединенными Штатами и другими странами, он подчеркнул: "Думаю, часто мы воспринимаем это как исключительно национальные вопросы. Есть США и их союзники, но наши компании также часто конкурируют друг с другом по всему миру при продаже оружия".

"Я думаю, что среди экономически развитых стран, демократических государств нам нужно рассматривать наши военно-промышленные базы как то, что приносит нам пользу коллективно, - сообщил Кол. - И нам нужно обеспечить то, чтобы военно-промышленная база была достаточно прочная, но также была оперативно совместима и в идеале взаимозаменяема. Так, чтобы артиллерийский снаряд, который производят где-то в США, был совместим с гаубицей или какой-то артиллерийской установкой, выпускаемой в центре Европы". 

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Страны
США
Украина
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