Кремль позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ по новой системе контроля над ядерными вооружениями - Песков

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В Кремле положительно оценивают заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями, но ждут формального предложения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, значат ли эти слова, что Россия готова к подобному диалогу, представитель Кремля сказал: "Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение".

"В таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более, когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - пояснил Песков.

Салливан заявил в пятницу, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями: "США готовы сейчас начать взаимодействовать с Россией по решению проблем ядерных рисков и разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы приступить к этим обсуждениям".

Он подчеркнул, что США готовы вести диалог с РФ без предварительных условий по созданию такой новой системы.