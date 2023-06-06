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НАТО держит Киев на крючке и говорит о "дорожной карте" для Украины

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Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Lidovky: в НАТО заговорили о "дорожной карте" для Украины на пути в альянс

НАТО продолжает дразнить Украину членством в альянсе, пишет Lidovky. Организация не исключает, что в будущем примет Киев в свои ряды. Это может стать одним из условий Украины для окончания конфликта и уступок России ради достижения мира или перемирия.

Марек Гудема

Страны-члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, гласили заголовки в некоторых СМИ на прошлой неделе.

Журналисты ссылались на Генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Однако его высказывание оказалось вырвано из контекста.

Представители государств-членов альянса сошлись во мнении, что Россия не смеет им диктовать, кто будет членом НАТО, а кто нет. Если они захотят, то примут в свои ряды и Украину. Однако пока, судя по всему, такого желания у них нет.

Однако принять Украину в Североатлантический альянс требует украинский президент Владимир Зеленский, который добивается, чтобы решение о будущем его страны в НАТО было принято на июльском саммите альянса в Вильнюсе. Такие планы есть и у членов Североатлантического альянса. Однако не все хотят предложить Киеву немедленно стать членом НАТО. Речь идет о "дорожной карте" для Украины на пути в НАТО и о гарантиях безопасности.

Часть государств-членов альянса опасается, что в случае вступления Украины в НАТО они окажутся втянутыми в войну с Россией. Даже если бои, которые идут сейчас, прекратятся. Если вооруженный конфликт на Украине не закончится каким-нибудь сюрпризом вроде революции в России, как в 1917 году, то Украина так и будет соседствовать с государством более сильным, чем она, которое потенциально будет посягать на украинскую территорию. Однако Североатлантический альянс при этом не может предложить других полноценных гарантий безопасности, кроме как членство.

Полноправного членства Украины в НАТО мы дождемся еще не скоро. Скорее всего, Североатлантический альянс повторит свое обещание, данное в 2008 году о том, что Киев станет членом, но даты так и не назовет. НАТО предложит какую-нибудь форму тесного сотрудничества. Возможны также индивидуальные гарантии безопасности для Украины от некоторых государств-членов альянса и натовские гарантии поставок вооружений и техники в случае нового конфликта.

Тем не менее в будущем членство Украины в НАТО не исключено. Это может стать одним из условий Киева для окончания конфликта и уступок России ради достижения мира или перемирия. В конце концов, государства Североатлантического альянса могут счесть членство Украины и потенциальный конфликт с Москвой вариантом лучшим, чем бесконечная война в Европе.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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