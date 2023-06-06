Более 3,5 тыс. военных и 40 кораблей Балтфлота приступили к оперативным учениям

Корабельные тактические группы флота вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание корабельных группировок флота в назначенных районах Балтийского моря

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Балтийский флот привлек к оперативным учениям в море и на полигонах в Калининградской области до 40 кораблей и свыше 3,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Балтийского флота на 2023 год с 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области началось оперативное учение с группировками Балтийского флота под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьева", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что к учениям привлечено до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера. Кроме того, в маневрах задействованы свыше 3,5 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, 500 единиц боевой и специальной техники.

В ведомстве отметили, что корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание корабельных группировок флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач.

В министерстве пояснили, что целями учения являются повышение уровня готовности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской выучки экипажей кораблей и полевой выучки личного состава береговых войск флота, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами. В рамках учения отрабатываются задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

В Минобороны также добавили, что перед учениями на Балтийском флоте проведен комплекс специальных учений по всем видам обеспечения, а также отработаны вопросы приведения сил и войск флота в высшие степени боевой готовности.